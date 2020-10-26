Сколько заболевших в Алтайском крае 26 октября?

210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 71 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 18 133 инфицированных, среди них 1 323 ребенка.

Коронавирусом уже переболели 15 348 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 142 выздоровевших.

В инфекционных госпиталях лежат 2 066 зараженных. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. В регионе 417 тяжелобольных, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 5 739 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в Алтайском крае скончались 715 пациентов (+5 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 348 человек.