В Алтайском крае число зараженных коронавирусом перевалило за 18 тысяч. Бабушкам и дедушкам рекомендовали не видеться с внуками во время пандемии, а медики стали болеть уже по второму разу. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. 71 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 18 133 инфицированных, среди них 1 323 ребенка.
Коронавирусом уже переболели 15 348 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 142 выздоровевших.
В инфекционных госпиталях лежат 2 066 зараженных. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. В регионе 417 тяжелобольных, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 5 739 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в Алтайском крае скончались 715 пациентов (+5 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 348 человек.
Министерство здравоохранения Алтайского края разрабатывает алгоритм, при котором необходимые антибиотики для лечения пневмонии и коронавируса пациент может купить только в аптеках рядом с домом.
По словам представителя краевого Минздрава Ольги Семиной, из-за ажиотажа и паники среди населения многие лекарства в аптеках Алтайского края закончились еще 23 октября. Люди скупают антибиотики "про запас" пачками.
Поэтому поликлиники будут выписывать рецепты в электронном варианте и передавать их в аптеки рядом с местом жительства пациента.
Сейчас новый алгоритм отрабатывается на отдельных медучреждениях региона. Если эксперимент будет положительным, то его применят во всех поликлиниках края.
Медицинские работники в Алтайском крае начинают болеть коронавирусной инфекцией по второму разу. Антител в организме хватает всего на несколько месяцев, рассказала руководитель центра медицинской профилактики, профессор, доктор медицинских науки Ирина Осипова.
"Инфекция с нами надолго. Иммунитет будет защищать нас с вами два месяца. Расслабляться, что вы переболели и все, – нельзя. Со временем количество антител уменьшается. Те врачи, которые переболели COVID в июне, начинают болеть сейчас повторно. Поэтому необходимы меры профилактики. Прежде всего, носить маски", – отметила специалист.
По ее словам, также необходимо употреблять в пищу большое количество витаминов C и D, которые снижают вирусную нагрузку.
Алтайские врачи из-за риска передачи COVID-19 посоветовали дедушкам и бабушкам не видеться с внуками во время каникул.
По словам главного врача ковидного госпиталя барнаульской горбольницы № 5 Ирины Вильгельм, на эти две недели длинных осенних каникул нужно разобщить пожилых людей с детьми.
"Это очень трудно, так как это наступает на наши традиции. Мы привыкли праздновать компаниями, быть вместе и в горе, и в радости. Но, к сожалению, опыт показывает, что наши традиции сейчас работают против здоровья нации. Поэтому сейчас должна идти образовательная и просветительская работа на эту тему", – сказала Вильгельм.
25 октября сотрудники Роспотребнадзора и администрации Барнаула обошли кинотеатры в четырех торговых центрах: "Огни", "Европа", "Галактика" и "Пионер".
Участники рейда побеседовали с кассирами и администраторами, а также проверили, как рассаживают людей в кинозалах.
Власти отметили, что все необходимые санитарно-эпидемические меры в кинотеатрах соблюдаются, а сотрудники ответственно относятся к профилактике распространения COVID-19.
В Алтайском крае открыли третье по счету отделение для вскрытия умерших с коронавирусом. Оно появилось на базе патологоанатомического отделения Центра охраны материнства и детства. Сейчас там работают два патологоанатома.
Чтобы решить проблему переполнения моргов ковидных госпиталей, региональный Минздрав привлек дополнительно трех патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ, сообщили в правительстве региона.
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