Такой день. Личность возможного убийцы бийчанки и загадка "масочного бунта"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 октября. Без коронавируса.

Следователи и полицейские рассказали о личности подозреваемого в убийстве 22-летней бийчанки и ранении ее ровесницы. Задержанным оказался 32-летний безработный бомж. Он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и вышел на свободу в сентябре 2018 года.

Минспорт Алтайского края выступил с предложением закрепить на федеральном уровне меры соцподдержки для работников физической культуры и спорта. Речь идет о праве на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, выдаче специалистам жилья по договорам социального найма. Также тренеры, работающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в случае принятия закона могли бы рассчитывать на компенсацию расходов на оплату ЖКХ.

Скандально известный блогер Мария Пономаренко опровергла информацию об участии в "бунте антимасочников" в барнаульском трамвае, который заблокировал движение по рельсам на полтора часа. Активистка подтвердила информацию, что была в трамвае, но при этом утверждает, что зашла только снять видео, когда транспорт уже стоял. При этом в соцсетях изначально Пономаренко называли участницей акции, а поведение пассажиров – спланированной провокацией. Загадку "масочного бунта" предстоит решить правоохранителям.

В Бийске пожилую женщину на ходу выбросил из машины таксист, утверждают очевидцы. Пассажирка, которая ехала в этом такси после случившегося, рассказала версию мужчины относительно произошедшего инцидента. Водитель сразу признался, что на него напала пьяная пенсионерка, которая пинала его по голове, материлась и требовала остановить транспортное средство.

В Барнауле открыли для посещения зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной. Все работы удалось выполнить раньше запланированной даты. Помимо этого, на объекте высадили более 280 саженцев дуба, яблони и черемухи. Там же посадили и новый газон.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края. Это связано с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

Жители Барнаула выразили обеспокоенность проблемами с парковкой автомобилей, которые возникают у жильцов многоэтажек на улице Взлетной, начиная от дома № 105. Призыв к властям рассмотреть вопрос с созданием "карманов" для парковки транспорта разместили в социальных сетях.