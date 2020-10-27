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Такой день. Личность возможного убийцы бийчанки и загадка "масочного бунта"

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 27 октября
Фото: gdevbarnaule.ru

Фото: gdevbarnaule.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 октября. Без коронавируса.

Следователи и полицейские рассказали о личности подозреваемого в убийстве 22-летней бийчанки и ранении ее ровесницы. Задержанным оказался 32-летний безработный бомж. Он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и вышел на свободу в сентябре 2018 года.

Минспорт Алтайского края выступил с предложением закрепить на федеральном уровне меры соцподдержки для работников физической культуры и спорта. Речь идет о праве на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, выдаче специалистам жилья по договорам социального найма. Также тренеры, работающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в случае принятия закона могли бы рассчитывать на компенсацию расходов на оплату ЖКХ.

Скандально известный блогер Мария Пономаренко опровергла информацию об участии в "бунте антимасочников" в барнаульском трамвае, который заблокировал движение по рельсам на полтора часа. Активистка подтвердила информацию, что была в трамвае, но при этом утверждает, что зашла только снять видео, когда транспорт уже стоял. При этом в соцсетях изначально Пономаренко называли участницей акции, а поведение пассажиров – спланированной провокацией. Загадку "масочного бунта" предстоит решить правоохранителям.

В Бийске пожилую женщину на ходу выбросил из машины таксист, утверждают очевидцы. Пассажирка, которая ехала в этом такси после случившегося, рассказала версию мужчины относительно произошедшего инцидента. Водитель сразу признался, что на него напала пьяная пенсионерка, которая пинала его по голове, материлась и требовала остановить транспортное средство.

В Барнауле открыли для посещения зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной. Все работы удалось выполнить раньше запланированной даты. Помимо этого, на объекте высадили более 280 саженцев дуба, яблони и черемухи. Там же посадили и новый газон.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края. Это связано с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

Жители Барнаула выразили обеспокоенность проблемами с парковкой автомобилей, которые возникают у жильцов многоэтажек на улице Взлетной, начиная от дома № 105. Призыв к властям рассмотреть вопрос с созданием "карманов" для парковки транспорта разместили в социальных сетях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.10.2020 07:25
- гость -

загадка "масочного бунта"

А в чём загадка "масочного бунта"? Тут же всё логично.Существующий масочный режим совершенно бесполезен, по нескольким причинам.

1. Вместо медицинских масок используют тряпки.
2. Носят маски месяцами даже не стирая.
3. Маски одевают на подбородок или не закрывают нос.

И так делают 99% населения. Людям просто надоело участвовать в этом маскараде.

28.10.2020 07:41
Пионер

07:25

Вы забыли самое главное - носить маску - фактически, единственное средство защиты, которое предлагают. Про ту же дезинфекцию ОТ уже не вспоминают. А своевременное оказание мед. помощи, наличие лекарственных препаратов, оперативное тестирование - вообще из области фантастики

28.10.2020 08:02
- гость -

Так как наш кумир Навальный далеко в Берлине,а его житьё и житьё его семьи оплачивает из США российский миллионер Зимин,мы,либералы во главе с Калибром решили оплачивать нелёгкий труд местных независимых блогеров и журналистов.Кто сколько сможет.

28.10.2020 08:15
- гость -

Навальный в интервью назвал Герхарда Шрёдера мальчиком на побегушках, чем вызвал когнитивный диссонасс у немцев.

28.10.2020 08:23
- гость -

08:15==Посади свинью за стол,она и ноги на стол.

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