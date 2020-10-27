Сколько заболевших в Алтайском крае 27 октября?

214 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. 74 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 18 347 инфицированных, среди них 1335 детей.

Коронавирусом уже переболел 15 581 житель Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 233 человека. В инфекционных госпиталях лежат 2036 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 414 заболевших, 149 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 6599 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе умерло 726 зараженных (+11 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 352 человек.