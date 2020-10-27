Власти Барнаула рекомендуют предприятиям перевести сотрудников на гибкий график работы. В регионе откроют еще один ковидный госпиталь на 200 мест, а родителей просят не ходить с детьми на каникулах в торговые центры. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
214 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. 74 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 18 347 инфицированных, среди них 1335 детей.
Коронавирусом уже переболел 15 581 житель Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 233 человека. В инфекционных госпиталях лежат 2036 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 414 заболевших, 149 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 6599 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в регионе умерло 726 зараженных (+11 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 352 человек.
В Алтайском крае изменили порядок оказания медпомощи. Минздрав выпустил соответствующий приказ.
В регионе временно приостановили плановую медпомощь (это не касается пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых).
Отказывать в плановой медицинской помощи запрещено, если отсрочка может негативно сказаться на состоянии больного и несет угрозу его здоровью и жизни.
Также ограничение накладывается на мероприятия по проведению диспансеризации и профилактических осмотров, за исключением годовалых детей и медкомиссии при приеме на работу, а также получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний.
Запрет не распространяется на вакцинацию населения и работу призывной комиссии военкоматов.
Пациенты, которые проходят амбулаторное лечение от пневмонии или коронавируса в Алтайском крае, наблюдаются по телефону у врачей Краевого центра медпрофилактики.
Дистанционно специалисты могут корректировать лечение и при необходимости принимать решение о госпитализации пациента, рассказала представитель краевого Минздрава Ольга Семина.
Сейчас специалисты консультируют около 16 тысяч человек. По словам Семиной, создание центра помогает снизить нагрузку на поликлиники и скорые. В среднем на одного терапевта приходится около 50 больных. Он каждый день созванивается с ними, узнает их самочувствие и корректирует курс лечения.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил городскому комитету по образованию провести разъяснительную работу с родителями школьников по поводу посещения мест массового скопления людей.
В частности, речь идет о торговых центрах, в которых существует риск заражения. Поэтому власти рекомендуют в период неблагоприятной эпидобстановки воздержаться от посещения ТЦ во время осенних каникул.
"Важно сберечь здоровье детей, тем самым мы обезопасим и педагогов после выхода с каникул. Это позволит продолжить учебный процесс в штатном режиме", – добавил Франк.
Соответствующую информацию озвучили на заседании городского оперштаба.
По данным администрации Барнаула, на 38 крупных и средних местных промышленных предприятиях на удаленку перевели 10,8% сотрудников. А 31 компания уже внедрила гибкий график.
В течение недели в Барнауле подготовят порядка 200 мест для больных коронавирусом. Новый госпиталь откроют на базе частной медицинской организации "Территория здоровья".
По данным Минздрава Алтайского края, на утро 27 октября коечный фонд в ковидных госпиталях удалось нарастить до 5438. Из них к кислороду подключены 2615.
Часть из новых мест была развернута на прошлой неделе.
26 октября в Барнауле произошла очередная акция антимасочников.
На этот раз ее провели в трамвае. На пересечении улиц Попова и Взлетной в вагон зашли около десяти человек, которые отказались надеть маски. По новым правилам перевозить таких пассажиров нельзя, а выходить из транспорта они не собирались.
Тогда кондуктор позвонила центральному диспетчеру, которая вызвала полицию. Водитель тем временем закрыл двери, чтобы задержать демонстрантов. В итоге трамвай простоял на линии 1,5 часа.
После полиция отвезла антимасочников в участок, а ревизоры по безопасности движения отправили электротранспорт в тупик на Докучаево.
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