Актер Ноа Уайли из сериала "Больница Питт" стал самым сексуальным мужчиной 2026 года
Он признался, что это стало для него полной неожиданностью
29 октября 2026, 08:17, ИА Амител
Американский актер Ноа Уайли, известный зрителям по сериалам "Скорая помощь" и "Больница Питт", получил звание самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People. Редакция издания присудила 55-летнему артисту первое место в рейтинге, пишет "Лента.ру".
В честь победы Уайли появился на обложке журнала в белой майке и темно-синей джинсовой куртке. Актер признался, что решение редакции стало для него полной неожиданностью.
"Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Я и представить себе не мог, что мне окажут такую честь", — отреагировал Уайли на победу.
Наибольшую известность артисту принесли роли в медицинских драмах. В частности, он сыграл одного из главных героев культового сериала "Скорая помощь", а позднее появился в главной роли в "Больнице Питт".
08:45:18 29-10-2026
мдя... сексуальность вышла из чата
09:12:58 29-10-2026
А кто судьи!?, кто выбирал!?, чет прям на любителя - очень спорное утверждение...., Я конечно по мужикам не специалист...
09:51:36 29-10-2026
хз, больше тянет на ассексуальнсть, мож среди семитов эт эталон
09:51:50 29-10-2026
А я его знаю по трилогии "Библиотекарь". Ироничная версия "Индинаны Джонс"
14:22:29 29-10-2026
Гость (09:51:50 29-10-2026) А я его знаю по трилогии "Библиотекарь". Ироничная версия "И...
Это он?! Тогда я за