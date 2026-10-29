Он признался, что это стало для него полной неожиданностью

29 октября 2026, 08:17, ИА Амител

Фото: соцсети актера

Американский актер Ноа Уайли, известный зрителям по сериалам "Скорая помощь" и "Больница Питт", получил звание самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People. Редакция издания присудила 55-летнему артисту первое место в рейтинге, пишет "Лента.ру".

В честь победы Уайли появился на обложке журнала в белой майке и темно-синей джинсовой куртке. Актер признался, что решение редакции стало для него полной неожиданностью.

"Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Я и представить себе не мог, что мне окажут такую честь", — отреагировал Уайли на победу.

Наибольшую известность артисту принесли роли в медицинских драмах. В частности, он сыграл одного из главных героев культового сериала "Скорая помощь", а позднее появился в главной роли в "Больнице Питт".