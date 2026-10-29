Один из осколков оставил резаную рану на ухе потерпевшего

29 октября 2026, 08:05, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Каменском районе Алтайского края прекратили уголовное дело в отношении женщины, которая во время домашней ссоры бросила стакан в голову сожителя, поранив ему ухо. Пострадавший простил возлюбленную и попросил суд не привлекать ее к уголовной ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Мужчина и женщина находились дома, когда между ними возникла ссора. Разозлившись, сельчанка схватила стоявший на столе стакан и бросила его в сторону сожителя.

Стеклянный предмет угодил мужчине в голову и разбился. Один из осколков оставил резаную рану на ухе потерпевшего. Полученные повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.

"После произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", — отметили в ведомстве.

Во время судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, выразила раскаяние и принесла извинения пострадавшему. Мужчина, в свою очередь, заявил о примирении и попросил прекратить уголовное преследование сожительницы.

Мировой судья удовлетворил ходатайство потерпевшего и прекратил уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. Постановление уже вступило в законную силу.