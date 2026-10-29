Жительница Алтайского края во время ссоры броском разбила бокал о голову сожителя
Один из осколков оставил резаную рану на ухе потерпевшего
29 октября 2026, 08:05, ИА Амител
В Каменском районе Алтайского края прекратили уголовное дело в отношении женщины, которая во время домашней ссоры бросила стакан в голову сожителя, поранив ему ухо. Пострадавший простил возлюбленную и попросил суд не привлекать ее к уголовной ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении по обеспечению деятельности мировых судей.
Конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Мужчина и женщина находились дома, когда между ними возникла ссора. Разозлившись, сельчанка схватила стоявший на столе стакан и бросила его в сторону сожителя.
Стеклянный предмет угодил мужчине в голову и разбился. Один из осколков оставил резаную рану на ухе потерпевшего. Полученные повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.
"После произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", — отметили в ведомстве.
Во время судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, выразила раскаяние и принесла извинения пострадавшему. Мужчина, в свою очередь, заявил о примирении и попросил прекратить уголовное преследование сожительницы.
Мировой судья удовлетворил ходатайство потерпевшего и прекратил уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. Постановление уже вступило в законную силу.
08:27:43 29-10-2026
Так она в гандбол играла за ЦСКА
08:49:16 29-10-2026
Ошеломляющая новость !!!
08:58:00 29-10-2026
Ну прямо чисто Зинка, королева войнов.
10:47:46 29-10-2026
Ибо не зачем женщину доводить.
15:16:12 29-10-2026
из жизни насекомых новости-то