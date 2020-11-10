Такой день. Увольнение главы Октябрьского района и поддельное масло в школах

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 ноября. Без коронавируса.

Школьников и детсадовцев Алтайского края кормили поддельным маслом. Теперь коммерческий директор фирм-поставщиков предстанет перед судом.

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков добровольно подал в отставку. Вскоре депутаты гордумы поддержали назначение на пост председателя района 37-летнего Андрея Овсянникова.

Бийск срывает сроки ремонта городских дворов по программе "Комфортная городская среда". Из-за этого город ждут штрафные санкции – неосвоенные деньги нужно будет вернуть, а затем заново искать средства, чтобы доделать то, с чем не справился подрядчик.

Жительница Барнаула обвинила врачей в гибели новорожденной внучки. По словам женщины, смерти малышки можно было бы избежать, если бы работники роддома своевременно оказали помощь.

Барнаульскую активистку Марию Пономаренко будут судить за участие в акции антимасочников в городском трамвае. Первое заседание по административному делу состоится в декабре.

Создатель одного из самых крупных пабликов региона Barnaul 22 Алексей Куреленок решил войти в Общественную палату Алтайского края и совет по развитию регионального туризма. По его словам, решение дает возможность выдвигать и реализовывать свои идеи и проекты.