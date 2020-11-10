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Новости

Такой день. Увольнение главы Октябрьского района и поддельное масло в школах

, ИА "Амител"
Главное за 10 ноября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 ноября. Без коронавируса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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