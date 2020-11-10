Сколько человек заболело коронавирусом в Алтайском крае?

234 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. 77 — в Барнауле. Теперь в регионе 21 499 инфицированных, среди них 1559 детей.

Выздоровели уже более 18 тысяч человек. За последние сутки из больниц выписали еще 256 человек. На лечении в госпиталях находятся 2495 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 658 человек, и них 167 — на аппаратах ИВЛ.

За весь период в регионе скончались 900 человек с COVID-19. Из них 16 — за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 444 случаях.