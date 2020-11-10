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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 226

, ИА "Амител"
О главном за 10 ноября
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

В Алтайском крае за время пандемии скончалось 900 человек с COVID-19. Три врача заболели после прививки от коронавируса, а пациенты которые лечатся на дому получат бесплатные лекарства. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько человек заболело коронавирусом в Алтайском крае?

234 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. 77 — в Барнауле. Теперь в регионе 21 499 инфицированных, среди них 1559 детей.

Выздоровели уже более 18 тысяч человек. За последние сутки из больниц выписали еще 256 человек. На лечении в госпиталях находятся 2495 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 658 человек, и них 167 — на аппаратах ИВЛ.

За весь период в регионе скончались 900 человек с COVID-19. Из них 16 — за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 444 случаях.

2
Врачи заболели. После прививки

В Алтайском крае зарегистрировали три случая заболевания COVID-19 среди медиков, которые были привиты от инфекции.

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сказала, что "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".

За сутки до первой прививки медработники сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Результаты были отрицательными. Очевидно, что врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией.

На сегодняшний день заболевшие медики выздоровели.

3
Бесплатные лекарства для зараженных

На следующей неделе в Барнауле планируют начать выдавать бесплатные лекарств больным COVID-19, которые лечатся на дому.

Об этом заявила начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

По ее словам, подобная мера поможет снять социальную напряженность. 

4
Дело антимасочников рассмотрят в суде

3 декабря суд рассмотрит дело в отношении барнаульской активистки Марии Пономаренко, которую называют организатором протеста антимасочников в городском трамвае.

Как отмечается в карточке дела, ее собираются привлечь к ответственности именно за участие в этой акции.

Об этом свидетельствует обвинение в совершении правонарушения по ст. 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Женщине может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

10.11.2020 19:29
- гость -

Очевидно, что врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией.
Можно заразиться в первые дни после вакцинации.

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