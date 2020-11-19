Такой день. Обвинение руководителей барнаульского медцентра и ДТП на трассе из-за ямы

Amic.ru – о главных новостях Барнаула и Алтайского края за 19 ноября. Без коронавируса.

Два дорожно-транспортных происшествия произошли на трассе Змеиногорск – Поспелиха в Алтайском крае. В обоих случаях причиной аварий стала "коварная" яма посреди дороги. Один из водителей поделился эффектными кадрами с места инцидента.

Рубцовские чиновники объяснили, зачем им гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки. Оказалось, что это нужно для детей, которые находятся в социально опасном положении.

В ночь на 19 ноября на Павловском тракте в Барнауле загорелся частный деревянный дом. После тушения было обнаружено тело мужчины.

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере руководителям барнаульского консультативно-диагностического центра "Добрый доктор". По версии правоохранителей, общий ущерб от действий директора, главврача и его заместителя составил 170 млн рублей. СК также поделился видео задержания обвиняемых.

Движение через Канатный проезд в Барнауле закроют до конца зимы. Кроме того, запрет на остановку автомобилей установят на улице Шумакова.

Рецидивиста из Мамонтовского района будут судить за заражение 15-летней школьницы ВИЧ. Мужчина отрицал свою причастность, но следствию удалось собрать доказательства его вины.