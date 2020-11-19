Спад заболеваемости возможен в ноябре

Спад заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах страны произойдет в конце ноября. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его мнению, ряд регионов с тяжелой ситуацией по COVID-19 преодолеет плато заболеваемости позже всех.

При построении прогноза эксперт опирался на карту субъектов России по распространенности COVID-19. В ней регионы разделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения. Алтайский край отнесли к удовлетворительному состоянию с коэффициентом R 1-1.1.

Тавадян считает, что повлиять на динамику распространения инфекции может поведение людей – соблюдение социальной дистанции и ношение масок.