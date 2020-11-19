В Алтайском крае скончались тысяча пациентов с COVID-19. Из-за пандемии в аэропорту Барнаула снизился пассажиропоток, а эксперт спрогнозировал, когда начнется спад заболеваемости в регионе. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
234 новых случая заражения выявили в Алтайском крае. 78 — в Барнауле. Теперь в регионе 23 620 инфицированных, среди них 1692 ребенка.
Коронавирусом переболели 20 161 человек. В госпиталях лежат 2445 пациентов в COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 584 человека, 151 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 1000 жителей Алтайского края (+6 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 494 человек.
Спад заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах страны произойдет в конце ноября. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его мнению, ряд регионов с тяжелой ситуацией по COVID-19 преодолеет плато заболеваемости позже всех.
При построении прогноза эксперт опирался на карту субъектов России по распространенности COVID-19. В ней регионы разделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения. Алтайский край отнесли к удовлетворительному состоянию с коэффициентом R 1-1.1.
Тавадян считает, что повлиять на динамику распространения инфекции может поведение людей – соблюдение социальной дистанции и ношение масок.
Пассажиропоток аэропорта Барнаула по итогам 2020 года может снизиться на треть после рекордного 2019 года. Такой спад в краевом Минтрансе связывают с пандемией и резким сокращением желающих летать на самолетах.
По данным ведомства, с января по октябрь 2020 в аэропорту обслужили 260 тысяч пассажиров, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ожидаемый пассажиропоток по итогам текущего года составляет 350 тысяч человек – это на 34% ниже уровня 2019 года. Тогда он достиг максимума за все время своей работы – 532 тысячи пассажиров.
Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 в России продлили до 1 января 2022 года. Хотя ранее они были до 1 января 2021 года.
Это значит, что в стране продлеваются рекомендации по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, двухнедельная самоизоляция у контактировавших с COVID-19 и двухнедельный карантин для заразившихся коронавирусом.
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