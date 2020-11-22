Такой день. Арест руководства "Доброго доктора" и пожар в алтайской колонии

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 ноября. Без коронавируса.

Суд избрал меру пресечения руководителям барнаульской клиники "Добрый доктор". Ходатайство следствия удовлетворено. Директор медцентра Александр Трофимов, главврач Сергей Богданов и его заместитель по организационно-методической работе Дмитрий Тимошенский проведут ближайшие два месяца в СИЗО.

Сразу два серьезных пожара случились в Барнауле. Первый повредил хозяйственный корпус складского помещения в микрорайоне Затон. Спасатели предотвратили распространение огня на кровлю склада и вынесли из опасной зоны два газовых баллона.

Другое возгорание случилось на территории исправительной колонии № 3, которая базируется в барнаульском поселке Куета. Огонь охватил крышу банно-прачечного корпуса. По предварительной информации, обошлось без жертв. Горение уже ликвидировано. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия.

В Барнауле стартовали работы по реставрации стены трибун стадиона "Локомотив". В связи с этим пешеходную зону на проспекте Строителей, прилегающую к объекту, перекрыли.

Директор департамента экономического развития ТТП Алтайского края Юлия Пономарева рассказала о поступивших в регион некачественных санитайзерах. По ее словам, все три партии, которые прошли проверку, не соответствовали требованиям к данной продукции.

Директор одной из гостиниц Рубцовска обратилась в полицию с заявлением о том, что пострадала от действий мошенников. Она поверила злоумышленнику, который представился бизнесменом, и перевела на указанный счет 42 тысячи рублей якобы за оформление сертификата.

В преддверии Нового года в Алтайском крае усилили охрану хвойного молодняка. Для охраны новогодних деревьев ведомство отправляет в леса дополнительные рейды. За свежесрубленную ель назначается штраф от 3 до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, какое лицо причастно к рубке – физическое, должностное или юридическое.