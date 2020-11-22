Воскресенье, 22 Ноябрь, 20:57

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,01
€ 90,26
-2°


2089329 +24581
Обь
-43см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 238

, ИА "Амител"
Главное за 22 ноября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще шесть смертей инфицированных. 554 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 22 ноября – в подборке amic.ru.

1
+232 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 232 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 65 инфицированных, на Бийск – 39, на Рубцовск — 24. Остальные распределились следующим образом: Тальменский район – 11, Новоалтайск – 7, Завьяловский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 6, Заринск, Славгород, Павловский, Петропавловский, Тюменцевский районы – по 5, Благовещенский, Калманский, Михайловский, Смоленский, Табунский районы – по 4, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Кулундинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3, Первомайский, Поспелихинский районы – по 2, Бурлинский район – 1.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 1022 человека с коронавирусом, из них 507 – от COVID-19.

3
Алтайский край вышел из топ-20

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 22-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6575 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2668) и Московской области (+949).

4
554 тяжелобольных

554 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Больше четверти из них (153 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 24 316 человек, выздоровевших – 20 991.

5
У соседей

В Горном Алтае выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество инфицированных в регионе выросло до 10 462.

При этом выздоровели 8308 человека, 80 из которых – за последние сутки.

6
Число свободных коек растет

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 1629.

Неделей ранее их было 1435. На сегодняшний день суммарно насчитывается 5913 коек. Свободными остаются более 27,5%.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 22 ноября:

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
20:35
Спасатели потушили пожар в алтайской колонии 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 238 0
19:15
ГИБДД Алтайского края обратилась к молодым водителям 1
18:45
Директор алтайской гостиницы стала жертвой мошенников 0
18:12
В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на трассе Бийск – Новокузнецк 0
17:45
Пожар вспыхнул на территории колонии в Барнауле 0
17:11
В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом 8
16:45
Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ 6
16:10
Алтайское незамерзающее озеро с лебедями может замерзнуть из-за бобров 7
15:40
Валерий Меладзе призвал власти разрешить концерты и корпоративы 8
15:05
Почти рекорд. Больше 24 тысяч россиян заболели ковидом за сутки 1
14:31
Руководителей алтайской клиники "Добрый доктор" арестовали на два месяца 19
14:01
Житель Алтая жестоко наказал палкой сбежавшую ночью супругу 9
13:32
Спасатели потушили пожар на складе в Барнауле 0
13:05
Еще 125 случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
12:31
В Барнауле перекрыли пешеходную зону у стадиона "Локомотив" 15
12:05
Житель Алтая из мести сжег имущество на 2 млн, но ошибся адресом 3
11:33
Еще 232 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 0
11:06
Четырех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке 1
10:37
Санитайзеры для школ и больниц Алтайского края оказались некачественными 4
10:05
Умерла звезда мексиканских сериалов Малени Моралес 0
09:32
Магнитная буря обрушилась на Алтайский край 8
09:07
Охрану елей усилили в Алтайском крае в преддверии Нового года 8
08:34
Владимир Соловьев разочаровался в iPhone 25
08:05
Советский Fiat и "горбатый". Как "Запорожец" покорил миллионы автолюбителей 21
07:33
Потоп случился в элитной барнаульской новостройке 36
07:03
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о настрое на 2021 год 0
06:32
Барнаульскую автошколу накажут за копирование чужого логотипа 6
06:01
До -7 и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 ноября 0
23:45
Такой день. Глава СК критикует алтайских чиновников, а бийчанин выходит на пикет 1
22:41
Барнаулец надел на кота защитную маску и проехался с ним в автобусе 28
21:44
Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли в Челябинске 2
20:42
В Алтайском крае мужчина вышел на одиночный пикет у здания местной администрации 3
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 237 0
19:16
Костенко рассказал, когда алтайские школьники снова уйдут на дистант 3
18:45
Путин продлил контрсанкции против Запада на год 8
18:15
Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей 5
17:44
Врач рассказал, почему не стоит увлекаться витаминами 0
17:14
У жителей Санниково появится горячая вода, о которой молили Медведева 6
16:38
Звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой 2
16:09
"Лень и равнодушие". Глава СК раскритиковал алтайских чиновников и следователей 22
15:35
Новый рекорд. Почти 25 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки 8
15:04
Спектакль алтайского театра стал номинантом на "Золотую маску" 0
14:36
Обсерватор для гостей с бессимптомным и легким течением COVID-19 открыли в Белокурихе 1
14:05
Россиянам разрешат самим собирать автомобильную аптечку 7
13:33
Три пациента с коронавирусом умерли в Горном Алтае за сутки 0
13:01
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался идти на примирение с артистом 15
12:28
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 24 тысячи 4
12:15
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 0
11:42
За рулем долетевшей до крыши дома иномарки мог быть сын вице-мэра Барнаула 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.