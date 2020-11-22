Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 238

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще шесть смертей инфицированных. 554 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 22 ноября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 232 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 65 инфицированных, на Бийск – 39, на Рубцовск — 24. Остальные распределились следующим образом: Тальменский район – 11, Новоалтайск – 7, Завьяловский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 6, Заринск, Славгород, Павловский, Петропавловский, Тюменцевский районы – по 5, Благовещенский, Калманский, Михайловский, Смоленский, Табунский районы – по 4, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Кулундинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3, Первомайский, Поспелихинский районы – по 2, Бурлинский район – 1.
В Алтайском крае умерли еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 1022 человека с коронавирусом, из них 507 – от COVID-19.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 22-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6575 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2668) и Московской области (+949).
554 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше четверти из них (153 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 24 316 человек, выздоровевших – 20 991.
В Горном Алтае выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество инфицированных в регионе выросло до 10 462.
При этом выздоровели 8308 человека, 80 из которых – за последние сутки.
Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, увеличилось до 1629.
Неделей ранее их было 1435. На сегодняшний день суммарно насчитывается 5913 коек. Свободными остаются более 27,5%.
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