Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 238

Алтайский край вышел из топ-20

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 22-й строчке среди всех субъектов РФ. В ноябре по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще находился в двадцатке и периодически возвращался в топ-15.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+6575 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2668) и Московской области (+949).