Еще 63 больных коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай за сутки в регионе лабораторно подтвердили 63 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз выявили у 26 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 11 жителей Улаганского района; у восьми жителей Майминского района; у шести жителей Онгудайского района; у четырех жителей Усть-Коксинского района; у трех жителей Усть-Канского района; у трех жителей Чойского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Шебалинского района.

Всего за время пандемии в Республике Алтай лабораторно подтвердили 13 687 случаев заболевания. Выздоровели 12 874 человека, в том числе 49 – за последние сутки.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ об установлении карантина на территории Шебалинского сельского поселения в урочище Левая Отнога. Причиной стала заболеваемость бешенством.