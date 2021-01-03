В Новосибирске подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

16-летний подросток погиб в Новосибирске. Как рассказали "Комсомольской правде" знакомые юноши, он отмечал Новый год у друзей, а на утро отправился домой.

Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили в овраге. Сверстники уверены, что школьник замерз насмерть.

По факту гибели юного новосибирца следователи проводят доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что 16-летний подросток в селе Харлово Краснощековского района получил смертельное ранение, попытавшись испытать самодельное дульнозарядное ружье. О погибшем известно, что он воспитывался в благополучной семье. На учете в надзорных органах не состоял.