Алтайский ожоговый центр оказался перегружен в новогодние праздники

Алтайский краевой центр термических поражений переполнен пациентами в первые дни января, сообщают "Вести Алтай". С наступлением холодов в регионе заметно увеличилось количество обращений с обморожениями.

Каждый день в ожоговый центр обращаются до пяти пациентов, пострадавших от холода. Только с 1 по 4 января в медучреждение госпитализировали 11 человек с холодовыми травмами. Трое из них – дети.

"По статусу 40 пациентов должно быть. У нас 49 пациентов. Из них с отморожениями только 17 человек лежат в отделении. Если такая будет поступательная тенденция людей, то мы можем захлебнуться просто", – цитируют "Вести Алтай" заведующего ожоговым отделением центра Виктора Сигитова.

Медики отмечают, что подавляющее большинство взрослых, обратившихся в медучреждение, получили обморожение в состоянии алкогольного опьянения. И практически всем из них требуется оперативное вмешательство, подчеркнули в ожоговом центре.

"То есть человек выходит в алкогольном опьянении. Он не рассчитывает свои силы. На каком-то этапе он теряет сознание. Его находят люди, прохожие и сообщают в скорую", – рассказал "Вестям" Сигитов.

Напомним, 5 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Алтайский край ждет очередная волна аномальных морозов. Температура, по его словам, будет на 15-18 градусов ниже нормы. Ослабления морозов стоит ждать только к концу первой декады января, уточнил специалист.