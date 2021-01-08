Такой день. Массовая вакцинация, подорожавшая недвижимость и губернатор-лыжник

Морозы пока не отступают с территории Алтайского края: сегодня днем температура воздуха в регионе была -23…-28°С. В восточных районах и в предгорье было теплее: здесь столбики термометров показывали -15…-20°С. Однако в ночь на 9 января морозы окрепнут, и температура опустится до -29…-34°С.

Пока многие жители региона, опасаясь аномально низких температур, боятся выйти из дома, губернатор Алтайского края Виктор Томенко бегает в сосновом бору на лыжах. Об этом глава региона рассказал в своем Instagram-аккаунте.

"Несмотря на морозы.... Без специальной подготовки не повторять!!!" – написал Томенко.

Аналитики подвели итоги 2020 года на рыке недвижимости. Оказалось, что в Барнауле подорожало все: квартиры в новостройках (в среднем они выросли в цене на 700 тыс. рублей), вторичные квартиры, дома, коттеджи, а также земля. Эксперты говорят, что во всем виновата пандемия и финансовый кризис: жители города стремились поближе к земле, а также инвестировали деньги в недвижимость.

Скоро на Павловском траке могут появиться торговый центр, ресторан и склад. Участки, на которых планируется строительство, сейчас готовят к торгам.

Земли находятся в федеральной собственности, поэтому всю документацию на лоты готовит институт ДОМ.РФ, принадлежащий государству. Продавать участки регулятор планирует во втором квартале 2021 года.

Эксперты подсчитали, что Барнаул потратил на празднование Нового года 16,7 млн рублей. Большая часть денег ушла на заготовку льда (в том числе для районных площадок), установку главной елки на Сахарова, а также строительство и демонтаж ледового городка.

В Барнауле сотрудники ДПС помогли водителям, замерзающим в неисправном автомобиле. Водитель и его напарник не смогли самостоятельно отремонтировать машину, чтобы завести и согреться. В результате одному из водителей потребовалась помощь – он получил обморожение пальцев рук. Полицейские отогрели мужчин в служебном автомобили и организовали транспортировку неисправного грузовика до СТО.

В Алтайском крае продолжается массовая вакцинация населения. Прививки от COVID-19 уже поставили 1662 человека. Как сообщает региональный Минздрав, 286 жителей региона имеют полный вакцинальный комплекс (то есть им поставили первую и вторую прививку). Еще 1376 гражданам пока поставили лишь первую прививку: чтобы "заработать" иммунитет против коронавируса, через три недели они должны повторно обратиться в медучреждения за второй дозой. Всего в регионе готовы ввести препарат 5 тыс. жителей.