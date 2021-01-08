Более 1600 жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

В Алтайском крае, по данным на 8 января, прививки от COVID-19 поставили 1662 человека. Как сообщает региональный Минздрав, 286 жителей региона имеют полный вакцинальный комплекс (то есть им поставили первую и вторую прививку).

Еще 1376 гражданам пока поставили лишь первую прививку: чтобы "заработать" иммунитет против коронавируса, через три недели они должны повторно обратиться в медучреждения за второй дозой. Всего в регионе готовы ввести препарат 5 тыс. жителей.

Вакцинирование населения сейчас проводят в Барнауле, Бийске и Рубцовске: только там есть холодильники для хранения вакцины "Спутник V". В алтайской столице прививку можно сделать в городских поликлиниках №1 и №9, в Рубцовске – в поликлинике горбольницы №1, в Бийске – в поликлинике горбольницы №4.

Минздрав напоминает, что в крае для вакцинации от ковида планируется запустить передвижные комплексы, но аномальные морозы пока не позволяют начать эту работу.

Кому противопоказана вакциона от COVID-19, мы сообщали в материале "Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае".