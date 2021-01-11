Такой день. ДТП со снегоуборочной машиной и возвращение морозов

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 11 января.

В первый "постпраздничный" рабочий день Барнаул сковали пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", утренние заторы достигли семи баллов, а вечерние – восьми.

Три человека пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и снегоуборочной машины в Первомайском районе Алтайского края. Инцидент произошел на третьем километре объездной дороги Р-256.

Жители бийского района Заречье, дома которых отапливаются малыми котельными, в начале января получили огромные счета. У некоторых, судя по комментариям в социальных сетях, сумма доходила до 6 тысяч рублей.

Архитекторы спроектировали новый жилой квартал в районе старого трамвайного депо № 1 в Барнауле. Предполагается, что комплекс частично разместится на территории депо, а также в примыкающем треугольнике, ограниченном улицами Загородной, Анатолия и переулком Крайним. Рядом находится Булыгинско-Кировское кладбище, промышленные предприятия, бор и река Барнаулка.

Метеорологи предупреждают жителей Алтайского края о возвращении морозов в регион. По прогнозам синоптиков, к 14 января ночью похолодает до -31...-36°С.

Сотрудники МЧС смогли найти потерявшегося мужчину на снегоходе в Курьинском районе Алтайского края. На момент обнаружения он находился в овраге в спальном мешке, рядом с заглохшим снегоходом.

С 13 января в Барнауле ограничат остановку и стоянку транспортных средств на нескольких участках для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники. При этом в некоторых местах ограничение станет постоянным.