Мишустин анонсировал выход третьей российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал журналистам, что в ближайшие месяцы в гражданский оборот поступит третья вакцина от коронавирусной инфекции. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Как сообщает РИА Новости, глава кабмина уже получил документы для регистрации цельновирионной вакцины, в которой используется инактивированный вирус SARS-CoV-2. Он лишен своих инфекционных свойств, но может вызывать иммунную реакцию, утверждают ученые.

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит – защитить еще больше людей от коронавируса", – констатировал Мишустин.

Напомним, в России массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала 18 января. Поставить прививку может любой совершеннолетний желающий. В Алтайском крае для этого подготовлены 84 стационарных и 26 мобильных площадок.

Как ранее писал amic.ru, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о возможности привиться сразу двумя вакцинами от COVID-19. По его словам, если человек упустил возможность поставить вторую дозу "Спутника V", то он может воспользоваться "ЭпиВакКороной".