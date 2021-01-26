Вакцину от ковида в алтайские больницы доставят в рефрижераторе "Марии-Ра"

В Минздраве Алтайского края рассказали о том, как доставят вакцину от коронавируса в ФАПы, врачебные амбулатории, медицинские кабинеты и филиалы районных поликлиник, где будут ставить прививки.

"Транспортировка вакцины в крае в настоящее время осуществляется в термоконтейнерах с использованием сухого льда, – уточнили на странице ведомства в Instagram. – 26 января компания "Мария-Ра" передает в пользование Краевой клинической больнице рефрижератор, который позволит перемещать вакцину по территории края по выстроенному логистическому маршруту".

Всего в регион поступило 12 842 комплекта вакцины "Спутник V", включающих в себя обе дозы. В настоящее время для вакцинации подготовлены 84 стационарных и 26 мобильных площадок. В дальнейшем вакцинацию планируют производить в 1280 пунктах, в которых обеспечат нужные условия хранения.

Ранее amic.ru писал, что на площади Сахарова появился мобильный пункт вакцинирования от коронавируса. Работать он будет до 29 января с 10:00 до 16:00. Прививают всех желающих при наличии паспорта и медицинского полиса.