Такой день. Драка в барнаульском трамвае и смертельный пожар в алтайском райцентре

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 189 случаев коронавируса. Выздоровели еще 219 человек, а скончались 13 пациентов.

Пассажиры устроили потасовку в барнаульском трамвае № 7, пытаясь вытолкнуть из вагона антимасочника. Все произошедшее попало на видео.

Во время пожара в частном жилом доме в селе Алтайском погибли два человека. Специалисты выясняют причины произошедшего.

Индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2020 году снизился на 0,1% по сравнению с 2019 годом. Снижение составило меньше, чем в среднем по России (2,9%).

Минздрав Алтайского края не получал жалоб на пьянство среди руководителей Лебяженской туббольницы. За нарушение дисциплины начальство медучреждения также не наказывали.

26 января в Барнауле за два часа случилось сразу два наезда на пешеходов. В обоих случаях пострадавшие оказались школьниками.

Алтайский край включили в пятерку регионов России, где в 2020 году сильнее всего подорожала услуга электроснабжения. При этом по увеличению цен за услуги ЖКХ регион не входит и в десятку.

Общественники обратились к мэру Барнаула Вячеславу Франку с призывом вернуть на пост главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Авторы инициативы назвали сообщения в СМИ о громком деле по факту вождения в состоянии опьянения "травлей", а административное дело против Новикова "явно срежиссированным".

Замглавы алтайского Минздрава Владимир Лещенко проверил ЦРБ, где умерла Варя Голошубова. По итогам проверки чиновник поручил руководству больницы наладить обратную связь с пациентами: проводить анкетирование и собирать отзывы.