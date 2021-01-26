Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

13 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных случаев в крае выросло до 1884.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 189 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 38 184 человек. Выздоровели 34 130 человек (+219 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 54, Бийск и Рубцовск – по 17 заболевших, Славгород – 9, Заринск – 6, Яровое, Калманский, Локтевский и Чарышский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Родинский районы – по 4 заболевших, Михайловский, Поспелихинский, Советский, Топчихинский, Целинный, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Волчихинский, Кытмановский, Первомайский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Немецкий национальный, Павловский, Романовский, Табунский, Тогульский, Угловский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 353 пациента, из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 993 койки.

Ранее amic.ru сообщал, что третья волна коронавирусной инфекции в регионе придется на февраль-март 2021 года. По словам главы алтайского Минздрава Дмитрия Попова, всплеск может совпасть со вспышкой гриппа и осложнить эпидемическую обстановку в крае.