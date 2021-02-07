В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за две недели уменьшилось с 913 до 764, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд уменьшился с 3615 до 3085 мест. Из этого следует, что коечный фонд заполнен на 75,3%. Это на примерно на том же уровне, что и двумя неделями ранее.

Напомним, Первомайская ЦРБ в Бийском районе Алтайского края с 4 февраля не принимает пациентов с коронавирусом.

Ранее в обычный режим работы перевели Алтайский центр охраны материнства и детства, городскую больницу № 12 Барнаула и Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн.

Соответствующие меры приняли в связи с улучшением эпидобстановки.