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Такой день. Февральский дождь и смерть девушки под колесами поезда

, ИА "Амител"
Главные новости Алтайского края за 8 февраля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 13 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2069. За сутки в регионе лабораторно подтвердили 176 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 476. Выздоровел за это время 36 171 (+129 за сутки) инфицированный.

Вечером 8 февраля в Барнауле пошел дождь, который вскоре сменится заморозками. В связи с неблагоприятными погодными условиями метеорологи объявили штормовое предупреждение. 

Корреспондент amic.ru заметил в центре Барнаула объект, который представляет реальную опасность для горожан. Строительный тоннель у здания по адресу проспект Красноармейский, 21, частично обрушился. 

В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России в понедельник, 8 февраля, поступило сообщение о происшествии на станции Заринской. 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи и попала под поезд. 

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова. Бывшего чиновника обвиняют в получении нескольких взяток во время работы в должности.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин озвучил итоги проверок, которые он назначил из-за срыва сроков строительства объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Речь идет о возведении школ и детсадов, строительстве водопровода и канализации.

Восемь человек оказались под завалами снега в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Четверо из них погибли. Все, что известно о трагедии, в материале amic.ru

Жители Барнаула в социальных сетях продолжают негодовать из-за организации уборки снега на парковках и во дворах. После значительного потепления местами проехать попросту невозможно.

В Барнауле пожарные не смогли подъехать к месту пожара на улице Георгия Исакова, 264. Причиной стали припаркованные в проезде машины. Спасатели всячески пытались привлечь внимание владельцев автомобилей, но их усилия оказались тщетными. На сигналы никто не отреагировал. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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