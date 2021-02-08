13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 13 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2069.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 176 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 476. Выздоровел за это время 36 171 (+129 за сутки) инфицированный.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 16, Рубцовск – 15, Яровое – 8, Заринск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Локтевский район – 6, Новоалтайск, Бийский, Мамонтовский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Краснощековский, Рубцовский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Целинный районы – по 3 заболевших, Советский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алтайский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 349 пациентов, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 716 коек.