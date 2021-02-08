13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 13 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2069.
За сутки в регионе лабораторно подтвердили 176 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 40 476. Выздоровел за это время 36 171 (+129 за сутки) инфицированный.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 16, Рубцовск – 15, Яровое – 8, Заринск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Локтевский район – 6, Новоалтайск, Бийский, Мамонтовский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Краснощековский, Рубцовский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Целинный районы – по 3 заболевших, Советский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алтайский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 349 пациентов, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 716 коек.
Комментарии
Меня и всю мою семью прибавьте к статистике. Сами сдавали анализы (и мазки, и кровь на антитела) сами лечились. Дважды ребёнку (7.5 месяцев) врача вызывали врача, говорили, что контактные и обоняния нет. Они отвечали: в квартире же ни у кого не подтвержден ковид, мазки брать не будем. В итоге пошли и сами все сделали. Потом уже никому об этом не сообщили.
8.02.2021 11:07
Гость
А у моих знакомых при признаках ОРВИ сделали бесплатно анализ, слава богу не подтвердился. Кстати у вас , я так понимаю анализ положительный и вы никому не сказали, ходите заражаете других!!!!
8.02.2021 11:33
Я
Ваши знакомые на антитела проверялись?
8.02.2021 11:07
Гость
В итоге пошли и сами все сделали.
Резвые вы. Больные ковидом пошли и сами всё сделали?
8.02.2021 11:41
- гость -
Доктор сказал что ковидом не больные. Читайте внимательно.
8.02.2021 11:43
- гость -
Доктор сказал что ковидом не больные. Читайте внимательно.
И зачем же вы тогда просите прибавить вас к статистике?
8.02.2021 11:46
- гость -
Антитела к ковиду есть. Как ранее писали ; у 50 процентов сделавших анализ на анти тела в инвитро выявили антитела. (Сами понимаете , что платный тест не пойдут делать те у кого положительный тест на ковит)
8.02.2021 11:07
Гость
Меня и всю мою семью прибавьте к статистике. Сами сдавали анализы (и мазки, и кровь на антитела) сами лечились. Дважды ребёнку (7.5 месяцев) врача вызывали врача, говорили, что контактные и обоняния нет. Они отвечали: в квартире же ни у кого не подтвержден ковид, мазки брать не будем.
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У подруги муж болел ковидом. Еле-еле выпросил сделать анализ. Подтвердился. От него заразилась вся семья. Остальным мазки брать отказались, хотя они контактные. Сказали "а у вас просто ОРЗ".
Вот такая в Барнауле "статистика".
8.02.2021 11:41
- гость -
В итоге пошли и сами все сделали.
Резвые вы. Больные ковидом пошли и сами всё сделали?
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Родственники так же сделали. Стало легче, пошли сдали на антитела платно. Так как по полису врачи отказывались направлять на анализ, хотя все симптомы были коронавируса. Уверяли, что это обычное ОРВИ. Выявились антитела, т.е. болели они коронавирусом. В статистику никто из них не попал.
Ковида нет давно, орви и орз, все болеют
Вот если бы мы, знать, не знали, об Совид-19,мы бы болели, гриппом, простудой, кто то тяжело, кто то легко, кто то с последующей пневмонией. А сейчас, со всей этой историей, на мой взгляд очень ге плохо заработали, фарм компании, понятно почему, различные медицинские центры, где делают тесты платные, т. к., ехать в командировку сдай тест, 72 часа, кто в курсе поймет, последний раз так вообще, тест мы здали дома, а по приезду еще и в пункте назначения, просто голимые живые денежки, сейчас еще и прививка, разработаная за государев счет