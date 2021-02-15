Такой день. Уровень жизни в Алтайском крае растет, а Томенко сохраняет влияние

По итогам 2020 года Алтайский край занял 68-е место в рейтинге регионов России по уровню жизни, набрав почти 37,8 балла. В 2019 году субъект занимал 72-ю позицию.

Коллеги рассказали о состоянии главы алтайского Минкульта после страшного ДТП. По их словам, Елена Безрукова продолжает находиться на больничном, но при этом "работает из дома".

Главу Алтайского края Виктора Томенко включили в топ-25 российских чиновников, которые обладают сильным влиянием в аграрной отрасли по итогам января 2021 года. Согласно результатам опроса, Томенко занял 22-ю строчку по России. Аналогичную позицию он занимал и в декабре 2020 года.

В Барнауле состоялось возложение цветов к Вечному огню, зажженному в память о погибших воинах-интернационалистах. В мероприятии, приуроченном к 32-й годовщине вывода войск из Афганистана, приняли участие воины-интернационалисты, члены их семей, а также родственники погибших в локальных военных конфликтах.

Человек умер в Барнауле возле дома по адресу Антона Петрова, 65. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. По их словам, мужчина поскользнулся.

Прокуратура Бийска завершила проверку соблюдения законодательства при очистке улиц от снега. По ее итогам ведомство выявило недостатки в работе местных властей и подрядчиков, которые отвечают за уборку на дорожной сети. Главе города Бийска и начальникам подрядных организаций внесены представления.

Жители улиц Шумакова, Шоссейной, Калашникова, Шикунова в селе Староалейском в Третьяковском районе пожаловались на холод в квартирах. По их словам, пятый день температура в жилых помещениях не поднимается выше 15 градусов. Коммунальщики объяснили это поломкой дымососа в котельной № 1. В Минстрое Алтайского края прокомментировали ситуацию.