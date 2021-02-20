В Алтайском крае железнодорожников прививают от коронавируса

На станциях Барнаул и Алтайская Западно-Сибирской железной дороги работают пункты вакцинации от COVID-19. Первые 420 работников Западно-Сибирской железной дороги уже получили прививки, пишет официальный сайт Алтайского края.

"В первую очередь вакцинируют сотрудников, которые в силу своих служебных обязанностей контактируют с большим количеством людей - медицинский персонал учреждения здравоохранения "РЖД-Медицина", работников дошкольных учреждений, вокзалов, поездных бригад, билетных кассиров, машинистов. Прививку ставят бесплатно, строго по предварительной записи, что обусловлено условиями хранения и использования препарата после разморозки", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что медицинские учреждения Алтайского края получили очередную партию вакцины от коронавируса. В регион поступило 14 200 комплектов комбинированного векторного препарата для профилактики COVID-19.