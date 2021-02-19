Еще 14 тысяч комплектов вакцины от COVID-19 привезли в Алтайский край

Медицинские учреждения Алтайского края получили очередную партию вакцины от коронавируса. В регион поступило 14 200 комплектов комбинированного векторного препарата для профилактики COVID-19.

Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, партию уже распределили между 81 медицинской организацией с учетом количества записавшихся на прививку пациентов.

"В прививочной кампании уже участвуют все районные больницы, постепенно прививая пациентов согласно сформированным заранее спискам, – уточнили в министерстве. – Если вы записались, но вас еще не пригласили на прививку, ожидайте, ваша очередь обязательно дойдет!"

Сейчас вакцинацию проходят почти 40 тысяч жителей Алтайского края: 28 527 человек получили первый компонент вакцины, а полностью привились 11 555 человек.