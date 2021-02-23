Такой день. Ночная погоня в Барнауле и празднование Дня защитника Отечества

Жительница краевой столицы рассказала о погоне с участием пяти экипажей ДПС в районе школы № 90, кадетского корпуса. По словам горожанки, преследование продлилось около 15 минут. Чем именно привлек автолюбитель внимание правоохранителей, пока неизвестно.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2269. За сутки в лабораториях подтвердили еще 146 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 846 человек.

Губернатор Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества. Первые лица региона поблагодарили ветеранов Великой Отечественной, а также участников других войн, защищавших национальные интересы страны и тех людей, которые сейчас охраняют безопасность россиян.

Опубликовал свое поздравление и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Градоначальник напомнил, что власти Барнаула уделяют повышенное внимание патриотическому воспитанию молодежи. В частотности, функционирует кадетский корпус, а в барнаульских школах действуют военно-патриотические клубы.

И Томенко, и Романенко, и Франк приняли участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Славы. Они почтили память погибших воинов. Почетный караул дал оружейный залп.

Рубцовские девушки продемонстрировали, что они тоже способны на необычные поступки, чтобы порадовать любимых мужчин. В честь 23 Февраля сотрудницы местного завода сели в вездеход и покорили бездорожье.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил награды военнослужащим, а также ветеранам. Торжественное мероприятие проходило в концертном зале "Сибирь" и было приурочено ко Дню защитника Отечества.