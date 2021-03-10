Такой день. Стратегия развития до 2035 года и ремонт дорог в Барнауле

В правительстве Алтайского края обсудили проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Основой всех преобразований в регионе должны стать устойчивая экономическая база и стабильный рост экономики. К 2035 году он должен составить 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста – около 4%. Одним из приоритетных направлений развития сделали туризм.

Синоптики рассказали, каким может быть паводок на Алтае в 2021 году. По мнению специалистов, вероятен сценарий трехгодичной давности. Эксперт отметил, что морозы до выпадения снега успели проморозить почву, в связи с чем земля не сможет впитать всю талую воду.

Бригада рабочих МБУ "Автодорстрой" приступила к ремонтным работам в Барнауле на участке Змеиногорского тракта в районе пересечения с ул. Широкая Просека. Они используют технологию холодного асфальта. По муниципальному заданию в 2021 году дорожная служба этим методом отремонтирует порядка 180 кв.м дорог на сумму около 550 тысяч рублей.

Фонду развития Алтайского края из регионального и федеральных бюджетов предоставили целевую субсидию в размере 252,5 миллиона рублей. Помощь направлена в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Средства предназначены для оказания поддержки промышленным предприятиям в форме льготных займов на реализацию инвестиционных проектов.

Жителей Алтайского края предупредили о непогоде. На дорогах ожидаются сильная гололедица и снежные заносы. В связи с прогнозируемыми явлениями возможно увеличение числа ДТП. В ведомстве призывают снизить скорость движения на транспорте, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а также внимательно следить за дорогой.

В Барнауле скорректировали работу светофоров на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Длительность разрешающего сигнала светофора в прямом направлении со стороны Южного тракта увеличили на 5-7 секунд. Так власти хотят решить проблему огромной пробки, которая собирается у перекрестка по утрам со стороны съезда с Горы.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2449. За сутки в лабораториях подтвердили еще 124 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 805 человек.