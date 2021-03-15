Более 4 млн человек в России перебороли коронавирус

За минувшие сутки в России подтвердили 9 437 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 4 400 045 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1353 человека за сутки), второе место занимает Санкт-Петербург (+933), третье – Московская область (+627). Алтайский край, по данным на 15 марта (+115), находится на 20-й строчке списка.

Выздоровели за весь период 4 003 576, в том числе 8447 – за последние сутки. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 92 494 летальных исхода, из которых 404 – за последние 24 часа.