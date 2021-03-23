Чуть менее 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России

8457 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, всего в стране зарегистрировано 4 474 610 инфицированных.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1042), второе место занимает Санкт-Петербург (+812), третье – Московская область (+513). Алтайский край со 107 новыми заболевшими находится на 20-й строчке списка.

Из больниц выписали ещё 10 860 пациентов, всего выздоровели 4 088 045 заразившихся.

С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 427 человек, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 95 818.