Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2604.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 107 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 295 человек. Выздоровели 41 356 человек (+125 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 39, Рубцовск – 18, Бийск, Завьяловский районы – по 7 заболевших, Поспелихинский район – 6, Алейский район – 3, Славгород, Калманский, Кулундинский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Камень-на-Оби, Заринский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 302 пациента, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 655 коек.