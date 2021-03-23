Две иномарки не поделили перекрёсток в Барнауле

Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Советской Армии и 42-й Краснознамённой Бригады. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, МЧС и полиции.

Согласно видеозаписи очевидца, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", рядом с местом происшествия стоит ещё один автомобиль, однако был ли он участником аварии – неизвестно. Подробности столкновения и наличие пострадавших в ДТП уточняются.

Напомним, утром 23 марта жёсткое столкновение фуры и внедорожника произошло на трассе Барнаул – Рубцовск. От удара легковую машину буквально расплющило, а грузовой автомобиль разъединился с прицепом.

Как позже выяснилось, в аварии есть погибший – 59-летний водитель внедорожника, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.