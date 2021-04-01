Такой день. Уголовные дела против алтайских политиков и голый "забег" в центре Барнаула

Представитель главы региона в краевом парламенте Стелла Штань задержана в Барнауле. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено.

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал задержание. Он подчеркнул, что события, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.

Также депутата Заксобрания от партии "Единая Россия" и гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова обвинили в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ущерб лесному фонду Российской Федерации оценивается на сумму, превышающую 4,9 млн рублей.

Порыв газопровода произошёл во время земляных работ в Барнауле. В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. Подача газа была временно приостановлена в 212 домах частного сектора. В барнаульском водоканале уточнили, что земляные работы проводились по выданному администрацией ордеру. В настоящее время газоснабжение горожан восстановлено.

Стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс. 5,3 тыс. заявлений подали в Алтайском крае за несколько часов, из них 3,7 тыс. – в Барнауле. Всего в нынешнем году в первый класс отправятся 30 тыс. детей, из которых почти 10 тыс. пойдут в школы краевой столицы.

Голый мужчина устроил прогулку в Барнауле. Кадрами с места инцидента поделились местные жители. По их словам, необычного прохожего с трудом поймали медики и полицейские.

Алтайские учителя чаще других отказываются прививаться от коронавируса. Представитель регионального Минздрава отмечает, что именно среди педагогов больше всего "отказников" из группы риска.