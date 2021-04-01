Пятница, 2 Апрель, 03:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,81
€ 88,95
-4°


4554264 +9169
Обь
-3см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка мэра Бийска Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Алтайские учителя отказываются прививаться от коронавируса

, ИА "Амител"
По словам представителя регионального Минздрава, именно среди педагогов больше всего "отказников" из группы риска
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Работники образования, медики и сотрудники соцучреждений входят в приоритетную группу вакцинации от COVID-19. Это связано с высоким риском заражения. Однако, по словам главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава Ирины Переладовой, именно среди учителей медики фиксируют самое большое количество отказов.

"Убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат", – цитируют Переладову "Вести Алтай".   

Педагоги ссылаются на добровольный порядок вакцинации. Некоторые даже обращались в краевой профсоюз работников образования, чтобы их защитили от настойчивой агитации на иммунизацию.

Ранее в краевом Минздраве заявили, что для того чтобы остановить распространение COVID-19 в регионе, необходимо привить более 1 млн взрослых жителей. Причём успеть нужно до осеннего всплеска ОРВИ.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.04.2021 14:10
гость

Алтайские учителя отказываются прививаться от коронавируса

Нехорошая реклама. Медиков заболело много, а про учителей что-то не слышал. Никто не умер. У них наверное иммунитет

1.04.2021 14:10
- гость -

сами пусть прививаются

1.04.2021 14:13
Fkt

да ну, представителям властных структур не доверяют? не уж то умнеть люди начали.

1.04.2021 14:15
гость

Значит учителей мало умерло. И мало заболело с последствиями

1.04.2021 14:16
- гость -

Просто среди учителей много умных оказалось. Не получается в стадо засунуть? Беда бедовая как говорит наш министр здравохранения.

1.04.2021 14:16
- гость -

интересно так
я антипрививочник и это мое право

1.04.2021 14:22
точный

это добровольное желание

1.04.2021 14:22
- гость -

Образованные люди, умеющий критично мыслить не подкидываются на сомнительное предложение воткнуть в себя не протестированную вакцину. Что тут удивительного.

1.04.2021 14:23
- гость -

Половина учителей переболели ещё в сентябре-ноябре, поэтому многие сейчас освобождены от вакцинации. Они бы лучше обследовали на наличие антител и имели статистику учителей, перенесших covid. Иначе сплошное пустословие

1.04.2021 14:24
- гость -

сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет

1.04.2021 14:24
- гость -

Молодцы

1.04.2021 14:30
- гость -

мдя.. вот все в нашей стране добровольно-принудительно

1.04.2021 14:33
вася

говорят же в народе ума нет иди в пед!

1.04.2021 14:33
гость

Наконец-то люди начали умнеть !!!

1.04.2021 14:36
Мишустин давал деньги

Действительно, сделайте учителям тесты на антитела бесплатно. Неужели не найдет правительство денег на педагогов. После тестов кому необходимо, привьются.

1.04.2021 14:37
Ирина

Я учитель. Пошла прививаться, а там анкета: Были ли у Вас контакты с носителями ОРВИ последние 10 дней? Да откуда же я знаю?!!! В школе народу тьма. Но все-таки рискнула. Все нормально.

1.04.2021 14:39
- гость -

На сегодняшнее утро в Алтайском крае привито хотя бы одним компонентом 92 332 человека. По стране уже более 12 млн. Умные люди не слушают дураков.

1.04.2021 14:45
- гость -

статистику легко подделать, никогда не верьте

1.04.2021 14:45
- гость -


1.04.2021 14:33
вася
Уважаемый, я не знаю сколько Вам лет... Школу окончили? Учитель много тратит своих нервов и труда вкладывая знания нам в головы! И не надо отзываться о них не уважительно! Кем мы стали во многом успех учителей. Огромное им СПАСИБО!

1.04.2021 14:49
- гость -

1.04.2021 14:39
- гость -

Вот именно! поэтому умные люди и не идут колоть всякую дрянь! А смотрят на результаты этой вакцинации на дураках!

1.04.2021 14:50
- гость -

я не прививался , пропил иммуностимулятор и вылечился сам

1.04.2021 14:51
- гость -

подожду еще немного посмотрю как на других все сработает

1.04.2021 15:03
- гость -

Еще эти люди учат детей и голосуют за Путина.

1.04.2021 15:23
- гость -

Ничего, потом сами побежите и в часовых очередях потолкаетесь)

1.04.2021 15:25
- гость -

1.04.2021 14:24
- гость -
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет

Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.

1.04.2021 15:27
- гость -

я не прививался , пропил иммуностимулятор и вылечился сам
---------------------------------
не всем так везёт

1.04.2021 15:34
- гость -

Прививка- дело добровольное! И не надо кого-то уговаривать!
Потратьте эту вакцину на желающих ее поставить. Судя по комментариям Минздрава, желающих у нас неисчислимое количество!

1.04.2021 15:43
- гость -

и в часовых очередях потолкаетесь)

пф.. скоро будут на дом приносить, подождем

1.04.2021 15:43
- гость -

Образованные люди, умеющий критично мыслить не подкидываются на сомнительное предложение воткнуть в себя не протестированную вакцину. Что тут удивительного.

Да уж образованные люди.А медики ктр поставили себе это по твоим словам дремучий лес???Епрст наслушались всяких блогеров,недоврачей и начинают рассуждать,ладно бы про себя,а еще вслух))))Все кто работает в реанимации и не переболел,давно уже поставили себе вакцину,потому что видели все последствия не от вакцины,а от ковида,Сейчас идет естественный отбор.....Точка.Кислорода станет больше.

1.04.2021 15:46
- гость -

Учителям надо с помощью прививок подготовиться к участию в выборах, чтобы не заболеть.

1.04.2021 15:47
гость

Всё верно, народу очень много идёт на прививку.
Я сделал и всё отлично.
Желаю и вам того же.

1.04.2021 15:51
- гость -

1.04.2021 15:47
гость

А я переболел и все отлично. Смысла в вакцинации уже нет.

1.04.2021 15:56
- гость -

Ну если даже врачи отказываются, значит не все так гладко там.

1.04.2021 16:26
- гость -

1.04.2021 15:25
- гость -
1.04.2021 14:24
- гость -
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет

Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.
---------------------
Есть тесты, которые определяют количество антител. Учителям надо сделать такие. Бесплатно для них.

1.04.2021 16:40
- гость -

1.04.2021 15:25
- гость -
1.04.2021 14:24
- гость -
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет

Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.
---------------------
врачи сами не знают толком ничего!!
если организм знаком с вирусом , то и прививка ему уже не нужна
зачем в организме на постоянной основе высокий титр антител к ковиду?
что, других болезней нет?

1.04.2021 16:42
- гость -

1.04.2021 15:47
гость
Всё верно, народу очень много идёт на прививку.
Я сделал и всё отлично.
Желаю и вам того же.


ну все, пипец, до 200 лет доживете

1.04.2021 16:44
- гость -

до 200 лет?? с нашей то пензией, нужно откачивать срочно прививку обратно

1.04.2021 16:59
- гость -

Среди детей антипрививочников самое популярное имя Любовь.
По-тому что любовь живёт три года.

1.04.2021 17:09
- гость -

1.04.2021 16:40
- гость -
зачем в организме на постоянной основе высокий титр антител к ковиду?

С титрами у всех по-разному. При вакцинировании еще вырабатывается Т-клеточный иммунитет.

1.04.2021 17:17
- гость -

Если у человека уже есть антитела, то вакцинирование ведь не нужно.

У какого количества учителей есть антитела?

1.04.2021 17:22
- гость -

я не прививался , пропил иммуностимулятор и вылечился сам

В голове каша, иммуностимуляторы не лечат, а те, что вы пропили скорее всего обычные БАДы.

Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.

А я считаю, раз переболел легко - значит с иммунитетом полный порядок, сразу выработался достойный ответ на внедрение чужеродного антигена. И кто сравнивал тяжесть заболевания и уровень антител скажут - в обеих группах может быть максимальное количество антител.

1.04.2021 17:25
- гость -

А еще прививаются те, кто летом-осенью собрались на море отдохнуть, вдруг справку о прививке будут спрашивать? (не Крым).

1.04.2021 17:29
- гость -

Уволить с "волчьим билетом".
А то сегодня они отказываются прививаться, завтра откажутся фальсифицировать выборы, а потом глядишь и захотят выбрать неПутина.
Пресекать вражеские атаки нужно на корню.

1.04.2021 17:38
- гость -

Налицо интеллектуальный уровень учителей в крае. В Израиле государство стимулирует вакцинироваться - получивший прививку избегает многих ограничений, что накладывает эпидемия. Как итог, при 60% вакцинированных уровень заболеваемости снизился в 18 раз. В крае, если верить нашей статистике, вчера скончались ещё 14 человек от COVID.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:55
Такой день. Уголовные дела против алтайских политиков и голый "забег" в центре Барнаула 0
23:40
Песков заявил, что перемещение российских войск не должно волновать другие страны 0
23:20
В барнаульском зоопарке родились пятеро козлят 0
22:59
В Алтайском крае стало больше миллионеров и миллиардеров 0
22:41
В полиции объяснили, почему активизировались телефонные мошенники 0
22:18
Полицейский застрелил девять лошадей в Горном Алтае 0
21:55
В России предложили носить маски на постоянной основе 0
21:38
Перед задержанием Стелла Штань выступила с докладом перед главой Алтайского края 0
21:14
Россия не планирует создавать с Китаем военный союз по аналогии с НАТО 1
20:55
Стартовала продажа билетов на спектакли театра Вахтангова в Барнауле 0
20:32
Молодой житель Алтайского края получил 17,5 года колонии за убийство двух человек 0
20:11
Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2
19:55
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 0
19:33
Государственные субсидии на подключение газа могут вырасти до 50 тысяч рублей 0
19:09
Стеллу Штань и Николая Бушкова исключили из "Единой России" 4
18:56
Владимир Жириновский не станет завещать тело науке 0
18:45
Бесплатное и качественное. Алтайский думец провел встречу с барнаульскими студентами 0
18:34
Депутата АКЗС Николая Бушкова обвинили в незаконной рубке леса 0
18:13
Четверых взрослых и ребёнка эвакуировали во время пожара в Барнауле 0
17:51
Педагог уволилась после "двойки" на лбу ученицы 2
17:37
Стелле Штань предъявили обвинение в крупном мошенничестве 9
17:24
Новые газопроводы появятся в 22 населённых пунктах Алтайского края 2
17:11
В Барнауле открылся ещё один мобильный комплекс вакцинации от ковида 0
16:59
Барнаульцам вернули газ после аварии на газопроводе 0
16:45
Чтение с улыбкой: семь смешных книг к первому апреля и не только 1
16:29
Прокуратура проверит алтайскую ферму, заполненную трупами животных 1
16:13
Владимир Рыжков пойдёт на выборы в Мосгордуму 7
15:58
Более 9,1 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:44
Власти прокомментировали задержание представителя губернатора в АКЗС 19
15:29
Почти 14 млн рублей направили на противопаводковые мероприятия в Барнауле 0
15:14
Приставы ищут ребёнка в Алтайском крае, чтобы вернуть матери 3
14:59
Россиян предостерегли от поездок за границу 2
14:44
В Барнауле устранили аварию на газопроводе 2
14:31
Стало известно, когда начнутся первые отправки призывников к местам службы 0
14:19
Авария на газопроводе в Барнауле оставила без газа 212 частных домов 0
14:05
Алтайские учителя отказываются прививаться от коронавируса 44
13:55
Весенних цветов нежность. В Японии распустилась сакура 3
13:44
Диетолог назвала оптимальную температуру питьевой воды 0
13:33
Персонал завода эвакуировали из-за порыва на газопроводе в Барнауле 0
13:23
Счёт идёт на минуты. Как быстро и точно распознать инсульт: инфографика 3
13:10
В Роспотребнадзоре рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России 0
12:57
Более 5 тысяч заявлений на приём в первый класс подали в Алтайском крае за несколько часов 1
12:43
Мошенник едва не украл 1,5 млн рублей у 85-летней жительницы Барнаула 10
12:30
12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
12:15
Власти Барнаула объяснили, как завхоз стал директором лицея 20
12:02
СК проверит полицейских, которые держали таксиста с инсультом в наркодиспансере Рубцовска 11
11:53
Банк выплатит 300 тысяч рублей штрафа за СМС жителю Алтайского края 14
11:40
В России ввели минимальную розничную цену на сигареты 3
11:29
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 6
11:16
Какие дороги восстановят в Барнауле в 2021 году? Карта ремонта 18

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.