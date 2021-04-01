Работники образования, медики и сотрудники соцучреждений входят в приоритетную группу вакцинации от COVID-19. Это связано с высоким риском заражения. Однако, по словам главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава Ирины Переладовой, именно среди учителей медики фиксируют самое большое количество отказов.
"Убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат", – цитируют Переладову "Вести Алтай".
Педагоги ссылаются на добровольный порядок вакцинации. Некоторые даже обращались в краевой профсоюз работников образования, чтобы их защитили от настойчивой агитации на иммунизацию.
Ранее в краевом Минздраве заявили, что для того чтобы остановить распространение COVID-19 в регионе, необходимо привить более 1 млн взрослых жителей. Причём успеть нужно до осеннего всплеска ОРВИ.
Комментарии
Алтайские учителя отказываются прививаться от коронавируса
Нехорошая реклама. Медиков заболело много, а про учителей что-то не слышал. Никто не умер. У них наверное иммунитет
сами пусть прививаются
да ну, представителям властных структур не доверяют? не уж то умнеть люди начали.
Значит учителей мало умерло. И мало заболело с последствиями
Просто среди учителей много умных оказалось. Не получается в стадо засунуть? Беда бедовая как говорит наш министр здравохранения.
интересно так
я антипрививочник и это мое право
это добровольное желание
Образованные люди, умеющий критично мыслить не подкидываются на сомнительное предложение воткнуть в себя не протестированную вакцину. Что тут удивительного.
Половина учителей переболели ещё в сентябре-ноябре, поэтому многие сейчас освобождены от вакцинации. Они бы лучше обследовали на наличие антител и имели статистику учителей, перенесших covid. Иначе сплошное пустословие
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет
Молодцы
мдя.. вот все в нашей стране добровольно-принудительно
говорят же в народе ума нет иди в пед!
Наконец-то люди начали умнеть !!!
Действительно, сделайте учителям тесты на антитела бесплатно. Неужели не найдет правительство денег на педагогов. После тестов кому необходимо, привьются.
Я учитель. Пошла прививаться, а там анкета: Были ли у Вас контакты с носителями ОРВИ последние 10 дней? Да откуда же я знаю?!!! В школе народу тьма. Но все-таки рискнула. Все нормально.
На сегодняшнее утро в Алтайском крае привито хотя бы одним компонентом 92 332 человека. По стране уже более 12 млн. Умные люди не слушают дураков.
статистику легко подделать, никогда не верьте
1.04.2021 14:33
вася
Уважаемый, я не знаю сколько Вам лет... Школу окончили? Учитель много тратит своих нервов и труда вкладывая знания нам в головы! И не надо отзываться о них не уважительно! Кем мы стали во многом успех учителей. Огромное им СПАСИБО!
1.04.2021 14:39
- гость -
Вот именно! поэтому умные люди и не идут колоть всякую дрянь! А смотрят на результаты этой вакцинации на дураках!
я не прививался , пропил иммуностимулятор и вылечился сам
подожду еще немного посмотрю как на других все сработает
Еще эти люди учат детей и голосуют за Путина.
Ничего, потом сами побежите и в часовых очередях потолкаетесь)
1.04.2021 14:24
- гость -
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет
Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.
я не прививался , пропил иммуностимулятор и вылечился сам
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не всем так везёт
Прививка- дело добровольное! И не надо кого-то уговаривать!
Потратьте эту вакцину на желающих ее поставить. Судя по комментариям Минздрава, желающих у нас неисчислимое количество!
и в часовых очередях потолкаетесь)
пф.. скоро будут на дом приносить, подождем
Образованные люди, умеющий критично мыслить не подкидываются на сомнительное предложение воткнуть в себя не протестированную вакцину. Что тут удивительного.
Да уж образованные люди.А медики ктр поставили себе это по твоим словам дремучий лес???Епрст наслушались всяких блогеров,недоврачей и начинают рассуждать,ладно бы про себя,а еще вслух))))Все кто работает в реанимации и не переболел,давно уже поставили себе вакцину,потому что видели все последствия не от вакцины,а от ковида,Сейчас идет естественный отбор.....Точка.Кислорода станет больше.
Учителям надо с помощью прививок подготовиться к участию в выборах, чтобы не заболеть.
Всё верно, народу очень много идёт на прививку.
Я сделал и всё отлично.
Желаю и вам того же.
1.04.2021 15:47
гость
А я переболел и все отлично. Смысла в вакцинации уже нет.
Ну если даже врачи отказываются, значит не все так гладко там.
1.04.2021 15:25
- гость -
1.04.2021 14:24
- гость -
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет
Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.
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Есть тесты, которые определяют количество антител. Учителям надо сделать такие. Бесплатно для них.
1.04.2021 15:25
- гость -
1.04.2021 14:24
- гость -
сделайте всем тесты на антитела вот вам ответ будет
Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.
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врачи сами не знают толком ничего!!
если организм знаком с вирусом , то и прививка ему уже не нужна
зачем в организме на постоянной основе высокий титр антител к ковиду?
что, других болезней нет?
1.04.2021 15:47
гость
Всё верно, народу очень много идёт на прививку.
Я сделал и всё отлично.
Желаю и вам того же.
ну все, пипец, до 200 лет доживете
до 200 лет?? с нашей то пензией, нужно откачивать срочно прививку обратно
Среди детей антипрививочников самое популярное имя Любовь.
По-тому что любовь живёт три года.
1.04.2021 16:40
- гость -
зачем в организме на постоянной основе высокий титр антител к ковиду?
С титрами у всех по-разному. При вакцинировании еще вырабатывается Т-клеточный иммунитет.
Если у человека уже есть антитела, то вакцинирование ведь не нужно.
У какого количества учителей есть антитела?
я не прививался , пропил иммуностимулятор и вылечился сам
В голове каша, иммуностимуляторы не лечат, а те, что вы пропили скорее всего обычные БАДы.
Антитела не дают 100-ю гарантию. Если человек переболел легко, то их совсем мало.
А я считаю, раз переболел легко - значит с иммунитетом полный порядок, сразу выработался достойный ответ на внедрение чужеродного антигена. И кто сравнивал тяжесть заболевания и уровень антител скажут - в обеих группах может быть максимальное количество антител.
А еще прививаются те, кто летом-осенью собрались на море отдохнуть, вдруг справку о прививке будут спрашивать? (не Крым).
Уволить с "волчьим билетом".
А то сегодня они отказываются прививаться, завтра откажутся фальсифицировать выборы, а потом глядишь и захотят выбрать неПутина.
Пресекать вражеские атаки нужно на корню.
Налицо интеллектуальный уровень учителей в крае. В Израиле государство стимулирует вакцинироваться - получивший прививку избегает многих ограничений, что накладывает эпидемия. Как итог, при 60% вакцинированных уровень заболеваемости снизился в 18 раз. В крае, если верить нашей статистике, вчера скончались ещё 14 человек от COVID.