Алтайские учителя отказываются прививаться от коронавируса

Работники образования, медики и сотрудники соцучреждений входят в приоритетную группу вакцинации от COVID-19. Это связано с высоким риском заражения. Однако, по словам главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава Ирины Переладовой, именно среди учителей медики фиксируют самое большое количество отказов.

"Убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат", – цитируют Переладову "Вести Алтай".

Педагоги ссылаются на добровольный порядок вакцинации. Некоторые даже обращались в краевой профсоюз работников образования, чтобы их защитили от настойчивой агитации на иммунизацию.

Ранее в краевом Минздраве заявили, что для того чтобы остановить распространение COVID-19 в регионе, необходимо привить более 1 млн взрослых жителей. Причём успеть нужно до осеннего всплеска ОРВИ.