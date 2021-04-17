Такой день. Две смертельные аварии и чемпионство БК "Барнаул"

Алтайский край вошёл в число худших регионов по обеспечению сирот жильём. В регионе не смогли освоить 68% выделенных средств. Жилплощадью обеспечили 5% сирот, что в три раза меньше общероссийского показателя.

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли Суперлигу-2. Ответный матч финала против "Чебоксарских Ястребов" состоялся в субботу, 17 апреля, в спорткомплексе "Победа" и завершился победой алтайских баскетболистов со счётом 91:71.

Барнаульскую гимназию № 42 обязали вернуть исторический вид бюсту Александра Матросова. Изначально памятник имел бронзовый цвет, но по неизвестным причинам в гимназии его решили покрасить чёрной краской.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. Также зарегистрирован 81 случай заражения (48 616 с начала пандемии). Выздоровели всего 43 606 (+96) человек. Умерло 2870 (+10) человек.

ДТП со смертельным исходом произошло 17 апреля на трассе в Алтайском крае. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. Два человека погибли.

Два грузовых автомобиля столкнулись в селе Усть-Калманка Алтайского края. В результате аварии пассажир автомобиля Isuzu Elf погиб. Водитель госпитализирован. Водитель КамАЗа не пострадал.