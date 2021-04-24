Такой день. Выступление Бузовой и митинг против аварийного жилья

Алтайская вокалистка Ольга Шевченко примет участие в новом музыкальном конкурсе "Новая звезда – 2021". Участие в состязании примут певцы из 85 регионов России. Поддержать конкурсанта из своего региона зрители смогут при помощи SMS-голосования.
С 26 по 30 апреля на участке Объездной дороги протяжённостью 450 метров от Власихинской до путепровода будут проводиться ремонтные работы. Дорожники организуют поочередное движение по одной полосе.
В Барнаульском ТЦ Galaxy выступила Ольга Бузова. Посмотреть на неё пришло столько людей, что они заняли все три этажа. Масочный режим соблюдали все (нет). А ещё до начала выступления певица опубликовала фото из барнаульской гостиницы.
Барнаул попал в список шести городов России, которые включили в список летних направлений аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Цена билета начинается от семи тысяч рублей.
В Барнауле 24 апреля праздничные мероприятия прошли на площади Сахарова. До начала праздника по улицам проехала колонна спецтехники, которую после можно было потрогать и даже посидеть внутри.
Жители Барнаула 24 апреля вышли на митинг против аварийного жилья. На площади Свободы возле мемориала жертвам политических репрессий собралось около 20 человек.
Жительница Рубцовска в социальных сетях рассказала о том, что в парке имени Кирова на неё напала собака из стаи бродяг, которые уже долго пугают горожан. От одной из них женщина смогла отбиться.
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