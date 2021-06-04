Такой день. 30 млрд рублей инвестиций и ДТП с трамваями в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвёл предварительные итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 2 по 5 июня. По его словам, делегация заключила несколько крупных соглашений с инвесторами. Суммарный объём ожидаемых вложений оценивается в 30 млрд рублей.

Стали известны победители народного голосования в Барнауле по отбору городских объектов для благоустройства в 2022 году. Всего в голосовании приняли участие свыше 70 тысяч человек. Из них 12 068 отдали предпочтение набережной Речного вокзала, 11 973 – парку "Юбилейный", 5018 – скверу Победы (ул. Новосибирская, 16в), 4177 – парку "Зелёный сквер" (площадь Октября), 4084 – аллее на улице Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов).

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова столкнулись два трамвая. Авария произошла в 08:25, перекрёсток не поделили водители маршрутов № 2 и 7. Обошлось без пострадавших.

Министерство образования Алтайского края проведёт дополнительную проверку в барнаульской школе № 70, где в мае этого года школьницы жестоко избили и изнасиловали девочку. Министр образования региона Максим Костенко подчеркнул, что "необходима ещё одна, более детальная проверка действий сотрудников этой школы по факту педагогических упущений и неправильного подхода к детям".

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае. Согласно данным синоптиков, сутки 4 июня и ночью 5 июня в южной части территории прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, ливни, грозы и град. Также прогнозируется мощный ветер.

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Тальменском районе. Авария произошла 4 июня около 03:15 на 170-м километре Чуйского тракта. 38-летний водитель ВАЗ-2114 ехал в сторону Барнаула. Во время движения он выехал на "встречку" и врезался в автомобиль Renault RTP, которым управлял 47-летний мужчина.

Депутаты Барнаульской городской думы вынесли на голосование проект решения о повышении предельного денежного вознаграждения главе города и местным парламентариям, которые трудятся в законодательном органе на постоянной основе. Выплаты должностным лицам могут вырасти примерно на 10%.