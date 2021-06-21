В Новосибирской области отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса

В Новосибирской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе тех, которые будут проводиться на улице. Режим повышенной готовности продлили до 30 сентября. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил губернатор Андрей Травников.

По его словам, под ограничение также попадают спортивные соревнования – зрителей на них теперь не допустят.

"Спортивно-массовые мероприятия должны проходить без зрителей, по возможности, их сроки надо перенести", – цитирует Травникова оперштаб региона.

Торжественные мероприятия в помещениях отныне должны проходить только с масками, готовностью держаться на расстоянии и при заполняемости не больше 50% от общей вместимости.

Ранее из-за ухудшающейся эпидобстановки в Новосибирске отменили массовые гулянья на День города.

Отметим, что за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 150 случаев COVID-19, ещё 212 человек госпитализировали с признаками пневмонии.