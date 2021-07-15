В пригороде Барнаула приступили к отсыпке улиц асфальтовым сколом

В пригороде Ленинского района Барнаула дорожники приступили к отсыпке улиц асфальтовым сколом, сообщает пресс-служба мэрии.

"60 тонн инертного материала, выделенного администрацией города, завезли для ремонта проблемных участков ул. Мира, ул. Барнаульская, ул. Школьная в селе Гоньба", – говорится в сообщении.

В ближайшее время аналогичные работы также проведут на ул. Садовой в посёлке Казённая Заимка, а также в микрорайоне Мирный.

Отмечается, что по вопросу ремонта дорог в пригороде в администрацию города обращались местные жители и общественники.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на ремонт дорог частного сектора в Барнауле направят более 40 миллионов рублей.