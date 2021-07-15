В пригороде Барнаула приступили к отсыпке улиц асфальтовым сколом

В пригороде Ленинского района Барнаула дорожники приступили к отсыпке улиц асфальтовым сколом, сообщает пресс-служба мэрии.
"60 тонн инертного материала, выделенного администрацией города, завезли для ремонта проблемных участков ул. Мира, ул. Барнаульская, ул. Школьная в селе Гоньба", – говорится в сообщении.
В ближайшее время аналогичные работы также проведут на ул. Садовой в посёлке Казённая Заимка, а также в микрорайоне Мирный.
Отмечается, что по вопросу ремонта дорог в пригороде в администрацию города обращались местные жители и общественники.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на ремонт дорог частного сектора в Барнауле направят более 40 миллионов рублей.
Комментарии
Сколом асфальта ага.. в отчете напишем "высококачественным супер дорогим нанотехнологичным материалом"
Есть улицы которым это необходимее
это называется асфальтовый гранулят, а не скол....сколы на чашке
Подождите
А точно статья из 2021 года?
Или это инфа из африканской республике какой-то?
а че в африке не люди что ли)))
Асфальтовой срезкой (именно так называется этот материал) допустимо отсыпАть дороги. Но, что бы дорога получилась более-менее приемлемого качества, первый слой, по технологии, должен быть из щебня. В противном случае это деньги на ветер - такое покрытие прослужит всего год.
Привет тесному альянсу администрации и одного известного товарища! Сначала отдали подряд на избыточно и экономически неоправданый ремонт Павловского тракта со срезкой всего полотна, затем купили у товарища эту же срезку и произвели бесполезную отсыпку других дорог ))