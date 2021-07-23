Певица Нюша перестала скрывать беременность

Российская певица Анна Шурочкина (известна под псевдонимом Нюша) перестала скрывать беременность. На своей странице в Instagram исполнительница разместила снимок, на котором она с явно выделяющимся животом, по которому все понятно без слов.
"Секси мама индахаус", – лаконично подписала снимок Нюша.
Анне Шурочкиной 15 августа исполнится 31 год. Замужем за советником президента Международной ассоциации студенческого спорта Игорем Сивовым. 6 ноября 2018 года родила дочь. Девочке дали имя Симба.
На счету Нюши три музыкальных альбома, множество наград, а также несколько телепроектов, в которых она была ведущей или одним из членов жюри. Последний альбом Solaris Es вышел 16 октября 2020-го, спустя шесть лет после предыдущего.
Комментарии
певичку Хрюшу обрюхатили!!
радость то какая!!!!!
зачем нам это знать?
23.07.2021 06:54
- гость -
зачем нам это знать?
Скоро будут демонстрировать процесс в прямом эфире. Но это по другому называется.)
Переспала наверное с Сивовым
Девочке дали имя Симба
Сама Хрюша, так еще и ребенку жизнь поломала...
Симба Игоревна Сивова. ЖЭСТЬ!!!!!
Нюша забеременела
Это хорошо или плохо?
Это хорошо или плохо?
это пофиг
23.07.2021 07:34
- гость -
Девочке дали имя Симба
Если не ошибаюсь, имя львёнка из мультика. По имени сразу показывают, что ребёнок царственного рода.
Симба (англ.Simba) — главный герой диснеевского полнометражного мультфильма 1994 года «Король Лев». Симба — сын Короля Льва Муфасы и королевы Сараби
23.07.2021 08:01
- гость -
в мультике Симбой назвали мальчика львенка...
Дальше можно: Тимон или Пумба. )))
от Бараша???
23.07.2021 08:05
- гость -
в мультике Симбой назвали мальчика львенка...
Они сейчас в муз тусовки многополые, всё можно
Фанаты Нюши собрались порадоваться.
Если перед выборами новость, что Нюша уже родила или еще не родила, вбросить, часть избирателей и про выборы забудет
Нюша родит Симбу?
Девочке дали имя Симба.
****
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку
(с) А.С. Пушкин
следующего Мамбой назовут...ну а чего, тож красиво: Сивова Мамба Игоревна!
Сия дама никогда не была певицей, посему "новости" о ней и были типа "разделась, переспала, забеременела"...Интересны люди, которые даже знают, с кем переспала. Вам больше читать не о чем?
Вам больше читать не о чем?
а есть чё?
23.07.2021 09:30
- гость -
Не чего. Скушно. А вот тут в этой новости даже вы соизволили прокомментировать, что о нас тогда говорить? А мы видим тут люди умные вроде Вас пишут почему бы и не пообщаться? не обсудить?