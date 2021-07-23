Певица Нюша перестала скрывать беременность

Российская певица Анна Шурочкина (известна под псевдонимом Нюша) перестала скрывать беременность. На своей странице в Instagram исполнительница разместила снимок, на котором она с явно выделяющимся животом, по которому все понятно без слов.

"Секси мама индахаус", – лаконично подписала снимок Нюша.

Анне Шурочкиной 15 августа исполнится 31 год. Замужем за советником президента Международной ассоциации студенческого спорта Игорем Сивовым. 6 ноября 2018 года родила дочь. Девочке дали имя Симба.

На счету Нюши три музыкальных альбома, множество наград, а также несколько телепроектов, в которых она была ведущей или одним из членов жюри. Последний альбом Solaris Es вышел 16 октября 2020-го, спустя шесть лет после предыдущего.