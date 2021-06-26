Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, препарат будут использовать для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.

"До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объёмы производства будут наращиваться", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки первого компонента вакцины.

В ближайшие дни в регионе ожидается поставка ещё 15 тысяч доз препарата.