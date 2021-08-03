В России за сутки выявили 22 тысячи случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 22 010 – до 6 334 195. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1952 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1910) и Московской области (+1540). В Алтайском крае выявили ещё 277 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 659 746 человек, в том числе 18 963 – за последние сутки.

Скончались ещё 788 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 160 925 летальных случаев.