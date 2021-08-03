В Алтайском крае зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID-19

В Алтайском крае зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 3 августа, скончались ещё 24 пациента – это самый большой показатель с 25 июля. Всего в регионе умерло 4022 человека с коронавирусом, сообщает оперштаб.

За сутки в крае выявили 277 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших выросло до 62 916. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+99 человек за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Алейске и Камне-на-Оби (по +12), а также в Заринске и Новоалтайске (по +10).

Выздоровели за весь период 49 272 человека, в том числе 104 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 814 зараженных, из них 247 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободно 955 коек.