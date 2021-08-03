В Алтайском крае зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID-19

В Алтайском крае зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 3 августа, скончались ещё 24 пациента – это самый большой показатель с 25 июля. Всего в регионе умерло 4022 человека с коронавирусом, сообщает оперштаб.
За сутки в крае выявили 277 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших выросло до 62 916. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+99 человек за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Алейске и Камне-на-Оби (по +12), а также в Заринске и Новоалтайске (по +10).
Выздоровели за весь период 49 272 человека, в том числе 104 – за последние сутки.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 814 зараженных, из них 247 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободно 955 коек.
Комментарии
качество ковидных коек видимо страдает очень, вот и рекорд
Уже месяц около 3 сотен заражается и сотня выздоравливает, куда еще около 2 сотен деваются непонятно
куда еще около 2 сотен деваются непонятно
Им повторные тесты наверное не делают, они так зараженные и ходят
Им повторные тесты наверное не делают, они так зараженные и ходят
А как их тогда выписывают? Или они по полгода на больничном?
Допрививались показушники
3.08.2021 13:01
- гость -
Допрививались показушники
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У тебя пластинку заело?
3.08.2021 13:12
- гость -
Не,просто говорят,у переболевших когнитивные способности страдают.
3.08.2021 13:01
- гость -
Тебе, живущему в бункере под столом, нас не понять.
куда еще около 2 сотен деваются непонятно
Их после как-бы необходимого курса антибиотиков домой отравляют даже с положительным тестом, дома досиживать
Днем битком набитые автобусы, ночью в 3-4 часа девицы на такси и подростки по 2-6 человек.
Ещё бы проблему с кислородом решили бы. Возят с соседних территорий. Откажут и ...
Мало того, что экология всегда была дрянная, а пища - сплошной пальмовый контрафакт, так город застроили "элитарными" человейниками с вентиляцией, которая лишь способствует перекрёстному заражению.
Так давайте же отметим день города с размахом! Томенко и Попов молодцы! К победе народ ведёте!
по Барнаулу прирост красиво рисуют 99+ и не больше, а то 100+ это психологическая отметка и может привести к кипению "масс"
и стрижей обязательно пригласить надо-скучаем...
3.08.2021 14:02
гость
Кто боится, тот привьется. А привьется - бояться нечего. Остальные тупо переболели уже. Чет боятся бесплатные тесты на антитела делать.
Меня вот смущает кол-во смертельных, даже по сравнению с тем же Новосибом? Кто-то мухлюет со статистикой, или лечат неправильно, кто регламенты лечения составляет?
3.08.2021 13:33 пища - сплошной пальмовый контрафакт
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Колбаска деревенская из Магнита: соевый белок,нитрид натрия,глюконо-делто-лактон,дигриднопиросульфат натрия,трифосфат натрия,пирофосфат натрия,лактат кальция, сульфат магния,мальтодекстрин,глутомат натрия,ганилат натрия,инозинат натрия,изоаскорбат натрия,ацетат натрия, краситель понсо.
В Ленте не лучше. Нас в открытую травят, властям все-равно.
А с кислородом надо было уже после октября 2020 года вплотную заняться, но нашим властям данный вопрос не интересен, они полгода пытались магазины в госпитали переделать, и не занимались установками по выработке кислорода..... его тогда уже не хватало, а сейчас вообще с кислородом по всему алтайскому краю проблемы
3.08.2021 13:18
- гость -
3.08.2021 13:12
- гость -
Слабовато свои 30 серебрянников отрабатываете
в исраэле навтыкались жижи из того же котла что и у нас и каков же результат ? да такой же как и у нас - количество приболевших единственной болезнью сильно увеличилось
3.08.2021 14:12
- гость -
Так ты не ходи и не покупай самый дешман, который естественно, будет сделан из гогна и химических палок)
Есть в продаже замечательная белорусская колбаса, есть отменные мясные продукты Брюкке, они и молочку стали качественную делать.
Насчет молочки есть отличная продукция Логовской сыроварни, которая кстати даже в М-Ра продаётся.
Не покупай пальму - покупай натуральное, коего у нас много.
3.08.2021 14:38
- гость -
Забавный ты .. у нас зп только на эрзац продуктов есть. И то люди по пол зп на еду тратят. Остальное на ЖКХ. Не зря же первые по ожирению. Как-то не до мяса с овощами.
3.08.2021 14:44
- гость -
А если безработным станете, то и гогно жрать начнёте?
Чего тогда ноете про пальму? Есть у нас качественные и натуральные продукты.
А если у вас денег не хватает, то может подумать о другой работе, чтобы хватало?
Насмешили с белорусской колбасой. Белорусы говорят, что в Белоруссии столько колбасы не производят, сколько ее в Москве продают под видом «белорусской», не говоря уже про Алтайский край. А то, что продукты на Алтае дрянные, это давно известно
3.08.2021 14:38
- гость -
Ежели натуральное покупать то внезапно выяснится, что в России не 20% нищих, а 60%
3.08.2021 14:47
- гость -
Про другую работу многие думают - поэтому население Сибири стремительно уменьшается, а Москва Питер и Краснодар растут как грыжи. Сейчас еще и кОвид добивает. Итог - потеря территории. Распад государства
На Госуслугах вообще запись к врачу убрали
3.08.2021 14:47
Гость
Это такие же белорусы говорят,что и "дочери крымских офицеров".
Сходи купи - попробуй. Возможно на вкус поймёшь. Состав на этикетке написан. Не веришь этикетке - отдай на анализ. Покупал и в Белоруссии и здесь, поэтом и говорю, что одинаковая колбаса.
И алтайские товары не дрянные. Их, например, в Новосибирской области очень ценят.
Просто есть ширпотреб за 5 копеек, и есть качественные продукты.
14:49
Да чего мелочиться - все 100%.
Просто у кого то есть привычки - покупать дешёвое, а кто-то заботится о своём рационе. Кто-то просто не понимает как это покупать колбасу не по 100, а по 500 рублей за килограмм.
Пойду бутер замучу. Хлебушка, колбаска докторская от "Брюкке" и их же сыр "Витязь". А вы, пальмовые страдальцы, жрите пальму.
3.08.2021 14:52
- гость -
Процесс урбанизации начался не сегодня, это с 60-х годов прошлого века началось, ещё при Совке. Деревни умирают, малые и моно-города умирают. Живут большие агломерации. И такие тенденции не только в России, во всем мире так.
Кто-то просто не понимает как это покупать колбасу не по 100, а по 500 рублей за килограмм.
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За 1000 рублей та же химия, что и за 500 рублей. Колбаска деревенская из Магнита по 500 за кг.
3.08.2021 15:01
- гость -
Деревни умирают, малые и моно-города умирают. Живут большие агломерации. И такие тенденции не только в России, во всем мире так.
С точки зрения эффективности и оптимальности это лучше.
Не нужны 200 мелких котельных, а достаточно 3 крупных.
Не надо 200 мелких больниц, а хватит 10 крупных.
Не надо 500 школ, в 100 из которых по 3-10 учеников, хватит 100 по 1000 учеников в городе.
Не надо поддерживать и чистить от снега 10000 км дорог, хватит 1000 км.
И т.д.
Вот только по уму бы планировать, а не как получается. Отхватил кусок земли в 20 км от Барнаула - построю элитный поселок, а инфраструктура как-нибудь сама наладится.
3.08.2021 15:01
- гость -
Что то не видно чтобы росли сибирские города (кроме Новосибирска), чтобы появлялись новые города в Сибири. Причем тут урбанизация? Речь идет об оскудении огромного региона Сибири и Дальнего Востока
3.08.2021 13:31
- гость -
Ещё бы проблему с кислородом решили бы. Возят с соседних территорий. Откажут и ...
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Так вот вместо дня города, лучше бы деньги потратили на неотложные нужды! Что праздновать, если люди умирают из-за нехватки финансирования на кислород и прочее.