Такой день. Фото скелета со свалки и автомобильные хулиганы в Барнауле

Более 1,1 тысячи кандидатов подали документы на участие в выборах в АКЗС. Голосование состоятся 19 сентября.

Санаторий "Обь" принял первую группу отдыхающих из числа педагогических работников Алтайского края. Всего в этом году в учреждении поправят здоровье 320 педагогов, в том числе победители краевых конкурсов "Учитель года Алтая – 2021" и "Воспитатель года Алтая – 2021".

В социальных сетях опубликовали фотографии тела, найденного на свалке в Барнауле. От человека остались только кости и одежда.

Женщина пострадала в результате ДТП в Бийске. По сообщению горожан, у рейсового автобуса отказали тормоза. На скорости он протаранил иномарку, которая двинулась вперёд и наехала на женщину-пешехода.

В Чарышском районе Алтайского края открыли завод по производству леденцов из мёда и трав. На технологию потрачено около 2 млн рублей и три года исследований. На строительство завода направлено более 2 млн рублей. Уникальное оборудование для производства сделали самостоятельно.

Неизвестные бросаются стаканами по автомобилям, припаркованным возле многоэтажного здания на улице Гущина, 150/3. Вероятно, хулиганы целятся по лобовым стёклам машин – в обоих случаях оно разбилось и покрылось "паутинкой".