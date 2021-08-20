На Алтае сторож гаражного кооператива угнал мотовездеход из бокса, который он охранял

Владелец мотовездехода обратился к правоохранителям и рассказал о том, что технику угнали у него из гаража. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Записи с камер наблюдения позволили установить, что неизвестный открыл бокс и спокойно уехал оттуда.
По горячим следам сотрудники межмуниципального отдела полиции МВД России "Кытмановский" задержали жителя села Мишиха 1982 года рождения. Как оказалось, подозреваемый в угоне гражданин работал сторожем данного гаражного кооператива. Угнанный мотовездеход обнаружили возле его дома.
Мужчина заявил, что в момент совершения преступления он был пьян и не понимал, что делает.
В отношении него возбудили уголовное дело.
Комментарии
Понять и простить
Реально быдло колхозное - тупое и жадное..
Заявив, что был пьян, он лишь отягчил себе наказание