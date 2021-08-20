26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом, а общее число умерших с начала пандемии достигло 4434 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Также за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 67 582 человек.
По состоянию на 20 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2754 человека, а также 431 пациент с рентгенологически подтвёржденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 786, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 198.
Комментарии
Получается, умирает по человеку каждый час.
При этом учебные заведения готовятся открыться "в обычном режиме", в транспорте среди пассажиров царит повальное безмасочничество, а в торговых центрах зачастую просят одеть маску уже только при расчёте на кассе..
А выздоровело сколько человек?
Про выздоровевших писать перестали. Подозрительно
Выздоровело 111.
20.08.2021 14:43
Виктор
Получается, умирает по человеку каждый час.
При этом учебные заведения готовятся открыться "в обычном режиме", в транспорте среди пассажиров царит повальное безмасочничество, а в торговых центрах зачастую просят одеть маску уже только при расчёте на кассе..
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Обязательно надеваем маску при входе в транспорт и любое закрытое общественное помещение. Т.к. болеть нет желания. Поэтому делаем всё, чтобы снизить риск заразиться. А тот, кто любит на больничном сидеть, ходит без маски. И вакцинироваться не хочет. Повышает таким образом шанс заболеть.
да переболели мы уже...
20.08.2021 15:24
безмасочник
да переболели мы уже...
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Понравилось и еще охота?
Соседи осенью болели, он умер, жена выжила. Ругалась, как ей плохо было в больнице. Жаловалась на жизнь, что мужа потеряла, что слабость долго держится. Продолжала ходить без маски.
В июне опять заболела, опять больница. Думаете поумнела после выписки? Ничуть. Продолжает ходить без маски.
Выздоровело 111.
Уже полтора месяца заболевает в 2 раза больше, чем выздоравливает, куда остальные деются? Так и ходят зараженные?
20.08.2021 15:59
- гость -
Ну и что? Я тоже плевать хотел на намордник и прививку! Доводилось и с больными контактировать - не верещал от страха и в истерике не бился! Живу и не заморачиваюсь по поводу вируса и не болею! Все друзья и родственники точно также плевать хотели на все охи и ахи вокруг пандемии!
20.08.2021 16:08
гость
Вы не поверите - болеют!
20.08.2021 16:12
- гость -
Не говори "Гоп!", пока не перескочишь - пока пандемия не завершится.
20.08.2021 15:59
- гость -
В июне опять заболела, опять больница. Думаете поумнела после выписки? Ничуть. Продолжает ходить без маски.
А с чего ты решил что тебе маска поможет? Сам придумал или где байку про это услышал?
20.08.2021 16:12
- гость -
То есть ты стремишься убить как можно больше невинных людей?
20.08.2021 16:22
Гость
То есть ты стремишься убить как можно больше невинных людей?
А ты с чего решил, что привитый вирус не распространяет?
20.08.2021 16:24
- гость -
Я не взял-ты агитируешь не прививаться,безголовые идут за тобой как за Гапоном,хотя привившись, могли-бы выжить.. Косвенно ты убиваешь людей.
20.08.2021 16:34
Гость
Я не взял-ты агитируешь не прививаться,безголовые идут за тобой как за Гапоном,хотя привившись, могли-бы выжить.. Косвенно ты убиваешь людей.
Я никого не агитирую, пусть каждый размышляет своим размышлятором.
А вот с чего ты решил что твоя прививка выжить тебе поможет, а не наоборот?
Те кто её двигает и кто произвёл доверия то не заслуживают!
20.08.2021 16:14
- гость -
Так они по полтора месяца ходят зараженные? У нас больничные теперь по 2 месяца? Ведь зараженный он не может выйти на работу
Слышали, Новая волна в Сочи? Это все, что нужно знать о коронавирусе). Скоро по телеку увидите.