Ещё 270 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

270 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 67 852.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 75, Бийск – 24, Заринск – 13, Алейск – 8, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород, Локтевский район – по 7 заболевших, Новоалтайск, Благовещенский, Калманский, Угловский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский районы – по 5 заболевших, Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Косихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Новичихинский, Табунский, Третьяковский, Хабарский район – по 3 заболевших, Заринский, Каменский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Солтонский, Суетский, Тогульский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бийский, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Михайловский, Панкрушихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Скончались ещё 24 человека, из которых 21 – от самого COVID-19. Общее число умерших достигло 4458 пациентов. Выздоровели ещё 153 пациента, всего от коронавируса вылечились 51 882 жителя региона.