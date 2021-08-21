Ещё 270 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

270 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 67 852.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 75, Бийск – 24, Заринск – 13, Алейск – 8, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород, Локтевский район – по 7 заболевших, Новоалтайск, Благовещенский, Калманский, Угловский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский районы – по 5 заболевших, Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Косихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Новичихинский, Табунский, Третьяковский, Хабарский район – по 3 заболевших, Заринский, Каменский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Солтонский, Суетский, Тогульский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бийский, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Михайловский, Панкрушихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Скончались ещё 24 человека, из которых 21 – от самого COVID-19. Общее число умерших достигло 4458 пациентов. Выздоровели ещё 153 пациента, всего от коронавируса вылечились 51 882 жителя региона.
Комментарии
Получается каждый час болезнь уносит по нашему земляку...
А многие продолжают игнорировать такие элементарные вещи, как ношение масок в общественных местах, избегание толп и самоизоляцию, если чувствуешь, что занемог...
Люди, будьте сознательнее!
21.08.2021 13:54
Виктор
Ну и носите маску, если считаете, что это Вам требуется! Лично я не носил и не собираюсь носить намордник! Я живу полноценной жизнью и радуюсь! И плевать я хотел на всю истерию вокруг вируса.
...в информационную среду усиленно пытаются протолкнуть версию о "случайно" сбежавшем вирусе из ГНЦ ВБ "Вектор". Эта версия запущена с целью оправдать действующую российскую власть. Мотивируют "случайность утечки" вируса тем, что в Новосибирске и нескольких городах Сибири в 2019 году были локальные очаги вирусных заболеваний заболеваний, которые сопровождались внебольничной пневмонией. Случайности здесь никакой нет. Коронавирус, который сейчас известен как COVID-19, как и вакцину от него, в 2019 году военные вирусологи "тестировали" в нескольких поселениях староверов в Сибири, а также в тюремных больничных изоляторах в Сибири. Как вы понимаете, удержать под контролем и быстро локализовать процесс распространения вирусных заболеваний довольно сложно. Было выявлено распространение заболеваний коронавирусом вне ареалов "испытаний". Но, в целом, до октября-ноября 2019 года удержать рост заболеваемости удалось и, как рапортовали, всё было под контролем.
С ноября 2019 года, когда стало понятно, что эпидемия в Китае практически неминуема, контроль заболеваний в российских городах практически прекратили и пустили на самотек. В ряде городов, в том числе в Новосибирске, вакцину от коронавируса в 2019 году тестировали, подменив ею вакцину от сезонного гриппа.
И опять нет выздоровевших. Может их уже не считают
21.08.2021 15:52
гость
Невыгодно указывать количество выздоровевших, т.к. пандемия это бизнес. Чем больше будут говорить об опасности вируса и большой смертности, тем больше будет прибыли определенным структурам и заинтересованным в этом людям!
21.08.2021 15:23
- гость -
бред, совершенно против сложившихся фактов.
но справедливости ради, какая-то вспышка была, например, в январе 2018 года смертность была больше на 30-40% чем в январе годом ранее, но потом быстро пришло в норму. Если бы это был заразный коронавирус, еще тогда бы разлетелось по миру.
21.08.2021 14:24
- гость -
Ну и носите маску, если считаете, что это Вам требуется! Лично я не носил и не собираюсь носить намордник! Я живу полноценной жизнью и радуюсь! И плевать я хотел на всю истерию вокруг вируса.
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Вот то что ты говоришь - это махровый эгоизм. Из-за таких как ты и умирают люди в Алтайском крае каждый час. На твоей совести смерти этих людей.
21.08.2021 16:04
- гость -
Невыгодно указывать количество выздоровевших, т.к. пандемия это бизнес. Чем больше будут говорить об опасности вируса и большой смертности, тем больше будет прибыли определенным структурам и заинтересованным в этом людям!
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Бизнес? Иди поработай в красной зоне. Посмотри, что это за "бизнес" такой.