Вечный огонь дважды за месяц потух в Рубцовске

Пламя Вечного огня на площади имени 21-го Гвардейского стрелкового полка в Рубцовске потухло второй раз за месяц. Сейчас представители администрации привлекли специалистов, которые в течение дня должны устранить неполадки и вновь запустить его в работу.

Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на представителей мэрии, Вечный огонь погас в Рубцовске 27 августа из-за утечки газа. Причины, по которым это произошло, администрации пока неизвестны. В управлении уверяют, что пламя вновь зажгут в течение дня. При этом средства на работы выделены в рамках отдельного контракта из бюджета города, сумма которого пока неизвестна.

Такая же ситуация с Вечным огнём в Рубцовске произошла и в начале месяца – 5 августа. Тогда его удалось восстановить в тот же день.