Алтайский педуниверситет просит у властей деньги на ремонт "убитых" комнат в общежитиях

В АлтГПУ надеются за три года отремонтировать "убитые" комнаты в общежитиях. Вуз уже направил заявку на получение денег в Минпросвещения, пишет "Банкфакс".
Представители вуза в очередной раз отметили, что компания "Запсибспецстрой", которая в данный момент занимается ремонтом общежитий, не должна ремонтировать комнаты. Подрядчик ответственен за лестничные марши, коридоры, туалеты, системы водоснабжения и водоотведения и освещение. В жилых помещениях рабочие должны были заменить проводку, но не проводить косметический ремонт.
В сроки сдачи работ подрядчик не уложился, а в АлтГПУ заверили, что привлекут компанию к ответственности.
Проведённые работы – только первый этап. В 2022-2024 годах планируют сделать ремонт жилых комнат в общежитиях.
Журналисты отметили, что многие вопросы, заданные ими, остались без ответа.
"<...> Почему было принято решение заселять студентов в здание, где всё ещё работают строители, что может представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Усматриваются ли в этом нарушения действующего законодательства, а также существующих правил и норм, в университете тоже не рассказали. Вопрос о согласовании подобных решений с федеральным руководством в АлтГПУ также оставили без ответа <...>", – сказано в сообщении.
Комментарии
Студенты сами немощные стали, побелить или обои поклеить это про них.
кто убивает комнаты? не научили с детства к аккуратному отношения к чужому имуществу
вот и виден результат воспитания детей:
для себя же сделать косметический ремонтик не способны,
а в советские времена беднее жили, но сами все делали.
только в тик токах и инстаграммах сидеть могут современные сокровища.
Вот уж точно, всегда сами все делали. На 1 курс пришли - так после ммальчиков-пятикурсников-раздолбаев получили - веселуха была)))) Но ничего, за пару дней все в порядок вчетвером и привели)
подрастает поколение - нам все кругом всё должны - и задаром
Когда мы заселялись в 5 общежитие в 1995 году, в некоторых комнатах не было даже окон.Лифт не работал(а общага 9 этажей). Ремонт делали сами. И спали на панцирных сетках, составленных друг на друга.
Кто пишет эти однотипные комментарии про то, что студенты сами убивают комнаты и сами должны взять кельму для штукатурки и рраз-рраз?!
Студенты должны въезжать в полностью пригодные для проживания здания, а ремонтировать ничего не должны. Если только летом стройотряд отправлять не на другой конец страны, а отремонтировать общежитие своего вуза
8.09.2021 14:09
Виктор
Ничего, зато хоть ценить как то будут. То, что сами сделали.
Как говорила бабуля - нищие, а лакеев ищут.
Косметический ремонт сами вполне могут сделать. Под себя.
Там и без косметического ремонта много работы и финансирование нужно скорее всего.
Не самый богатый ВУЗ.
смогут, конечно и сами сделать, но не обязаны... дети должны вселятьсяв нормальные для проживания комнаты, а не в свинарник
Кто сделал из комнат свинарники? такиеже дети
8.09.2021 16:39
максим
раз не обязаны, пусть живут в том, что есть. Жили в 3 общагах, всегда сами ремонт делали