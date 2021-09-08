Алтайский педуниверситет просит у властей деньги на ремонт "убитых" комнат в общежитиях

В АлтГПУ надеются за три года отремонтировать "убитые" комнаты в общежитиях. Вуз уже направил заявку на получение денег в Минпросвещения, пишет "Банкфакс".

Представители вуза в очередной раз отметили, что компания "Запсибспецстрой", которая в данный момент занимается ремонтом общежитий, не должна ремонтировать комнаты. Подрядчик ответственен за лестничные марши, коридоры, туалеты, системы водоснабжения и водоотведения и освещение. В жилых помещениях рабочие должны были заменить проводку, но не проводить косметический ремонт.

В сроки сдачи работ подрядчик не уложился, а в АлтГПУ заверили, что привлекут компанию к ответственности.

Проведённые работы – только первый этап. В 2022-2024 годах планируют сделать ремонт жилых комнат в общежитиях.

Журналисты отметили, что многие вопросы, заданные ими, остались без ответа.

"<...> Почему было принято решение заселять студентов в здание, где всё ещё работают строители, что может представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Усматриваются ли в этом нарушения действующего законодательства, а также существующих правил и норм, в университете тоже не рассказали. Вопрос о согласовании подобных решений с федеральным руководством в АлтГПУ также оставили без ответа <...>", – сказано в сообщении.